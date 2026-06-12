En pausa, comunicación directa con gobernador: Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que hasta el momento no cuenta con información sobre el estado que guardan las obras que presuntamente serían desarrolladas de manera conjunta con el Gobierno del Estado, al señalar que desde hace tiempo no mantiene comunicación directa con el gobernador ni con la mayoría de los funcionarios estatales.

Cuestionado sobre el avance de los proyectos compartidos entre ambas administraciones, el edil indicó que desconoce si existe alguna definición al respecto, ya que no ha recibido información oficial. "Hace mucho no tengo comunicación con el gobernador", expresó, aunque aseguró que mantiene disposición para retomar el diálogo institucional cuando sea necesario.

Galindo precisó que el contacto con la administración estatal ha sido prácticamente nulo y que únicamente ha sostenido algunas llamadas telefónicas con el secretario general de Gobierno.

Sin embargo, señaló que fuera de esos intercambios no ha existido una comunicación constante que permita conocer el rumbo de las obras contempladas entre ambos niveles de gobierno.

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El alcalde manifestó preocupación por el retraso que enfrentan diversas licitaciones municipales, entre ellas la relacionada con el proyecto de intervención en El Saucito.

Explicó que existen cerca de 18 procedimientos que permanecen detenidos desde marzo debido a observaciones y trámites ante la Contraloría.

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Detalló que la última actuación relacionada con el expediente de El Saucito ocurrió hace aproximadamente una semana, cuando la autoridad solicitó información adicional que ya fue entregada por el Ayuntamiento.

No obstante, advirtió que, de no resolverse dentro de los plazos establecidos, algunos procedimientos podrían tener que reiniciarse desde cero. Cabe recordar que desde febrero tanto la administración estatal como el ayuntamiento capitalino acordaron realizar el desnivel del Saucito y la salida a Guadalajara de forma conjunta.