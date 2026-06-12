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Potosinos, de los más afectados por calor

Se registran 15 casos de deshidratación, cinco de golpe de calor y un fallecido en 2026

Por Rubén Pacheco

Junio 12, 2026 11:09 a.m.
A
Potosinos, de los más afectados por calor

En casi medio semestre del 2026, San Luis Potosí se posiciona como el décimo sexto estado del país con más personas afectadas por daños a salud relacionados con altas temperaturas.

La entidad confirma 20 personas dañadas por el calor en exceso suscitado hasta el momento, 15 por deshidratación y cinco por golpe de calor, precisó el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Aunado a ello, el estado mantiene un fallecimiento confirmado por golpe de calor, registrado en semanas anteriores.

El territorio potosino fue una de las 19 entidades del país donde se reportaron en el último informe epidémico temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Autoridades locales como la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exponen que hasta el momento, la zona huasteca sigue siendo la más calurosa del estado.

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