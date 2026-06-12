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Seguridad

Caen presuntos narcomenudistas; operaban en Valles y Tamuín

Elementos estatales detuvieron a Marco "N" y a Roberto "N"

Por Huasteca Hoy

Junio 12, 2026 12:10 p.m.
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Caen presuntos narcomenudistas; operaban en Valles y Tamuín
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      Dos hombres que presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas fueron detenidos en operativos realizados por la Guardia Civil Estatal.

      En uno de los casos, ocurrido en el municipio de Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Marco "N", de 18 años de edad.

      Los agentes llevaban a cabo labores de seguridad y vigilancia cuando le marcaron el alto. Al efectuarle una inspección de seguridad, presuntamente le encontraron diversas dosis de la droga conocida como "cristal", por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

      De manera simultánea, en el municipio de Tamuín, la GCE detuvo a Roberto "N", también de 18 años, luego de ser sorprendido en posesión de varias dosis de "cristal".

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado dio a conocer que, de acuerdo con información de inteligencia, el detenido podría estar relacionado con actividades de vigilancia y recopilación de información para grupos generadores de violencia.

      Será en las próximas horas cuando las autoridades correspondientes determinen la situación jurídica de ambos detenidos.

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