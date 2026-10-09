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Max Dowman, ya tiene tres récord Guinness a sus 16 años

El Arsenal confía en Dowman, quien contribuyó al título de la Premier League.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:56 p.m.
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Max Dowman, ya tiene tres récord Guinness a sus 16 años
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Los jugadores que son considerados como "futuras" estrellas comienzan a labrar su camino desde edades tempranas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son el más claro ejemplo de ello. En Inglaterra lo tienen presente y, por ello, la ilusión de tener a una futura estrella está más latente que nunca.

      Max Dowman, récords y logros tempranos

      En las filas del Arsenal, se encuentra un joven llamado Max Dowman, quien, a sus 16 años, ya ostenta tres récords Guinness en su carrera.

      El primero de ellos fue por convertirse en el jugador más joven en debutar en un partido dentro de la UEFA Champions League, con tan sólo 15 años y 308 días.

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      Trayectoria y valoración en el futbol profesional

      También, Dowman tiene el récord de ser el goleador más joven en la Premier League, lo hizo cuando tenía 16 años y 73 días.

      La confianza del entrenador del Arsenal, lo llevó a ser parte del equipo campeón de la Premier League, y con ello, convertirse en el jugador más joven en ganar la Liga, con tan solo 16 años y 144 días.

      La carrera de Max Dowman ya es una realidad. La cuenta de Transfermarkt le ha puesto un valor de 50 millones de euros, y es el jugador más caro de su categoría.

      Sin duda alguna, el atacante del Arsenal desatará conversación en el futbol.

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