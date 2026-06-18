logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

´Shrek 5´ estrenó tráiler con el regreso de Derbez

Por EFE

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
´Shrek 5´ estrenó tráiler con el regreso de Derbez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ´Shrek 5´ estrenó este martes su primer tráiler en español, en el que reveló la participación del actor mexicano Eugenio Derbez como la voz de Burro, un regreso muy esperado por los aficionados de la saga de DreamWorks y que el propio intérprete también confirmó en sus redes sociales.

      En el avance publicado por Universal Pictures México se distingue por el acento y expresiones coloquiales mexicanas lideradas por Derbez y Dulce Guerrero, quien vuelve al Reino de Muy Muy Lejano para interpretar a Fiona en el largometraje que tendrá su estreno el 30 de julio de 2027.

      Aunque una de las principales polémicas en torno al regreso de la película animada es la ausencia de Alfonso Obregón como la voz de Shrek, ya que el tráiler en español mostró al personaje con un nuevo actor de doblaje, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

      La participación de Obregón en la película quedó en duda después de que, en enero de 2026, el actor de doblaje publicó un video en redes sociales en el que aseguró que no regresaría al proyecto si la productora no le otorgaba una compensación económica justa y su reconocimiento como director de doblaje de la cinta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Si la empresa que se va a hacer cargo de ´Shrek 5´ no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película (...) y arreglarnos en cuanto a la lana (dinero) no la voy a hacer, no pasa nada", sentenció en aquel momento en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

      Hasta ahora, se desconoce si las acusaciones en su contra influyeron en la decisión de DreamWorks de prescindir de la voz de Obregón en este primer avance, así como si el actor podría incorporarse posteriormente al elenco de ´Shrek 5´. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece Daveigh Chase, actriz de El Aro, a los 35 años
      Fallece Daveigh Chase, actriz de El Aro, a los 35 años

      Fallece Daveigh Chase, actriz de El Aro, a los 35 años

      SLP

      El Universal

      Reconocida por su papel en El Aro y como voz de Lilo, Chase mantuvo bajo perfil en redes.

      Jelly Roll solicita divorcio tras 10 años de matrimonio en Tennessee
      Jelly Roll solicita divorcio tras 10 años de matrimonio en Tennessee

      Jelly Roll solicita divorcio tras 10 años de matrimonio en Tennessee

      SLP

      AP

      La pareja se casó en Las Vegas en 2016 y la separación oficial se registra desde el 9 de mayo de 2024.

      Nuevas categorías y cambios en Premios Grammy 2026 anuncia Academia
      Nuevas categorías y cambios en Premios Grammy 2026 anuncia Academia

      Nuevas categorías y cambios en Premios Grammy 2026 anuncia Academia

      SLP

      AP

      Los cambios en los Grammy 2026 incluyen ajustes en mejor artista nuevo y nuevas categorías en R&B y folk.

      Orden de restricción a acosador de Sabrina Carpenter en Los Ángeles
      Orden de restricción a acosador de Sabrina Carpenter en Los Ángeles

      Orden de restricción a acosador de Sabrina Carpenter en Los Ángeles

      SLP

      AP

      El juez impuso restricciones severas y mantiene abierta la investigación penal.