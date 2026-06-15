"SOY LUNA" VUELVE A RODAR BAJO LA GUÍA DEL AMOR
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La nueva temporada de "Soy Luna", cuya versión original se transmitió hace una década, utilizará al amor como tema central de su historia, sabiendo que durante los últimos años la sociedad ha transitado por temas como el movimiento #MeToo y la cada vez mayor presencia de la comunidad LGBT+.
Martín Saban, creador de la serie de Disney, dice que aunque no se tienen planteadas como tales esas temáticas en la trama, si dará un mensaje positivo en los 12 episodios que conforman la nueva temporada.
La semana pasada Disney+ lanzó el primer teaser de "Soy Luna: Volver a rodar", mostrando a la protagonista, interpretada por Karol Sevilla, en una pista de patinaje sobre hielo, ganando premios y sufriendo un accidente. Su lanzamiento se tiene previsto el 24 de julio por la plataforma streaming.
"Ha pasado algún tiempo (en los personajes) y pues la serie va para jóvenes adultos, no está planteado como tema (el #MeToo, por ejemplo), pero sí se trata de una historia que transmite valores positivos de amistad, con cosas existenciales y donde el amor es lo más importante y el mensaje de que este va a salvar al mundo", dice Saban brevemente.
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