KIA invertirá de 649 mdd en México para fabricar auto eléctrico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La automotriz surcoreana KIA invertirá 649 millones de dólares en México entre 2026 y 2028 para producir por primera vez en el país un vehículo totalmente eléctrico, el modelo EV3, anunció este miércoles el Gobierno mexicano.

La decisión, según señalaron autoridades, es una muestra de confianza en la economía nacional en un contexto de incertidumbre para la industria automotriz por los cambios regulatorios y comerciales en Norteamérica.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la nueva línea de producción iniciará operaciones el próximo 4 de agosto en la planta de Pesquería, Nuevo León, donde actualmente se fabrican otros modelos de la compañía.

"Es una inversión importante de 649 millones de dólares", afirmó el funcionario, al señalar que el proyecto permitirá trasladar a México la producción de un vehículo que hasta ahora se ensamblaba en Corea del Sur.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ebrard explicó que la inversión generará 500 nuevos empleos este año y 1.500 empleos directos entre 2027 y 2030, además de fortalecer la integración de proveedores nacionales.

"Tiene un contenido nacional elevado, ya al día 4 de agosto el contenido nacional será casi el 27 % y eso va a ir aumentando", señaló.

El secretario subrayó que la decisión de KIA se alinea con los objetivos del Plan México, la estrategia industrial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para incrementar el contenido nacional de las manufacturas y atraer inversiones de alto valor agregado.

"En una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, los aranceles, las nuevas reglas, etcétera, etcétera, el que se tome esta decisión significa que esta empresa (...) está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades de inversión", sostuvo.

Por su parte, el presidente de KIA México, Andy Kim, aseguró que las nuevas inversiones en sostenibilidad y electromovilidad avanzan "en total sintonía" con el Plan México y reafirmó el compromiso de la empresa con el país.

"KIA México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida", expresó.

La directora de Administración de KIA México, Marianela Calderón, señaló que la inversión se sustenta en cuatro pilares: personas, energía renovable, gestión responsable del agua y movilidad eléctrica.

Entre los proyectos destacó la construcción de un parque solar de 2 megavatios, con una expansión prevista a 8 megavatios para 2030, y una segunda planta de reciclaje que permitirá reutilizar alrededor del 70 % del agua tratada utilizada en las operaciones de la empresa.

Foto: KIA

Asimismo, el director comercial de KIA México, Horacio Chávez, anunció que el EV3 será el primer vehículo totalmente eléctrico producido y comercializado por la compañía en México, acompañado por el desarrollo de infraestructura y soluciones de carga para facilitar la adopción de la electromovilidad.

"Por primera vez en nuestra historia produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico", afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio al considerar que fortalece tanto la inversión productiva como la transición hacia la movilidad eléctrica.

"Es una gran noticia. Uno, la inversión per se de KIA que muestra la confianza en nuestro país (...) Y lo segundo es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos", declaró.

La inversión forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer la industria automotriz, elevar el contenido nacional de los vehículos producidos en el país y consolidar a México como un polo de manufactura y desarrollo de tecnologías vinculadas con la movilidad eléctrica.