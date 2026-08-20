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SSC busca camioneta tras denuncia de Vanessa Huppenkothen

La conductora difundió un video en el que presuntamente era seguida por varias personas en calles de CDMX

Por El Universal

Agosto 20, 2026 10:51 a.m.
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SSC busca camioneta tras denuncia de Vanessa Huppenkothen
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      Luego de que la conductora de televisión Vanessa Huppenkothen denunciara a través de un video que presuntamente era perseguida por varias personas en una camioneta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que busca el vehículo sospechoso a partir de las placas.

      "Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación", afirmó la SSC en un comunicado.

      También informó que policías de la SSC analizan el vídeo y las imágenes para identificar la camioneta y a los pasajeros para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

      La noche del miércoles, Huppenkothen compartió un vídeo grabado desde su auto en el que se aprecia a varias personas a bordo de una camioneta de color rojo que al parecer la van siguiendo y le piden que los rebase.

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      En un momento, los sospechosos se estacionan en la banqueta esperando que la conductora de televisión los rebase e incluso se escucha que la insultan.

      Posteriormente, Vanessa compartió otro vídeo en el que decía estar bien, luego de lo sucedido.

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