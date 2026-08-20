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Seguridad

Incendio de llantas moviliza a cuerpos de emergencia

El fuego se registró anoche en la lateral de la carretera 57, cerca del fraccionamiento Los Lagos

Por El Universal

Agosto 20, 2026 10:45 a.m.
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Incendio de llantas moviliza a cuerpos de emergencia
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      Un incendio de llantas registrado anoche en la lateral de la carretera 57, a la altura del fraccionamiento Los Lagos, movilizó a elementos de Protección Civil de Villa de Pozos.

      El reporte fue atendido por los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

      Tras las labores de control, el incendio quedó completamente sofocado y no se reportaron personas lesionadas.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el incendio.

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