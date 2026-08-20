Incendio de llantas moviliza a cuerpos de emergencia

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Un incendio de llantas registrado anoche en la lateral de la carretera 57, a la altura del fraccionamiento Los Lagos, movilizó a elementos de Protección Civil de Villa de Pozos.

El reporte fue atendido por los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

Tras las labores de control, el incendio quedó completamente sofocado y no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el incendio.

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