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Ahora hackean a la alcaldía capitalina

La misma persona que extrajo información del PJE anuncia que copió información de declaraciones patrimoniales pasadas de funcionarios municipales

Por Jaime Hernández

Agosto 20, 2026 10:52 a.m.
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Ahora hackean a la alcaldía capitalina
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      El ayuntamiento capitalino fue blanco del hacker que intervino el sistema informático del Poder Judicial del Estado, extrayendo casi 3 gigabytes de declaraciones patrimoniales de funcionarios de la presidencia municipal presentadas en 2022.

      Anoche, el hacker que se atribuyó el ataque al sistema judicial publicó en su cuenta de una plataforma de mensajería que había entrado a los archivos del ayuntamiento capitalino.

      Indicó que había extraído más de 15 mil documentos relacionados con las declaraciones patrimoniales y fiscales de interés de burócratas estatales de 2022.

      En su mensaje, el hacker publicó los datos de uno de los funcionarios, incluyendo nombre completo, CURP, números telefónicos personales y domicilio. Lo hizo de manera abierta, sin testarlos.

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      En total, capturó 2.9 gigabytes de información, aunque podrían ser más, debido a que el paquete de datos estaba comprimido.

      El hacker difundió la información sin establecer un cobro, a través de una liga en su mensaje, que remite a un sitio de almacenamiento en la nube, donde es posible conseguir la información.

      Sería el segundo ataque a una dependencia potosina en este mes, luego de que extrajera 78 gigabytes de información de expedientes laborales procesados por el PJE.

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