Eduardo Verástegui se reencuentra con su ex Aracely Arámbula
Leonardo García difundió fotos y videos que confirman la reunión entre los actores y exnovios.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula
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estuvieron juntos en la celebración de cumpleaños del exactor, protagonista de telenovelas como "Soñadoras", donde fue pareja sentimental de Aracely Arámbula, quien también fue su novia en la vida real a finales de 1998.
El también excantante del grupo Cairo pasó de ser un galán de la televisión y la música pop a convertirse en un férreo promotor de causas católicas y políticas de derecha, en sus años de protagonista de melodramas, actuó en "Soñadoras", en 1998, donde protagonizó a un joven rico y con problemas de adicción.
Después de 28 años del melodrama juvenil de Emilio Larrosa, Arámbula y Verástegui volvieron a estar juntos, así lo reveló Leonardo García, quien compartió en sus redes fotografías y un video en el que se muestra a Verástegui cantando, junto con Arámbula, "Dile que la amo", tema de Kairo, grupo musical del que él formó parte.
Kairo fue una famosa boyband mexicana de pop de los años 90, la alineación más famosa incluyó a Eduardo Verástegui, Paul Forat y Francisco Zorrilla. Posteriormente, Verástegui fue reemplazado por Gabriel Soto.
El romance entre Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula
El romance entre Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui fue muy mediático a finales de 1998 durante las grabaciones de la exitosa telenovela juvenil "Soñadoras", la actriz le daba vida a "Jacqueline", mientras que él interpretó a "Manuel".
El romance traspasó la ficción y los hizo una pareja mediática, sin embargo, el truene se dio entre versiones de infidelidad por parte de él, y recientemente circuló la versión de que terminaron porque el cantante puertorriqueño Ricky Martin supuestamente "interfirió" y comenzó a salir con Verástegui, algo que el productor de "Sound of Freedom" ha negado tajantemente.
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