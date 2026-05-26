Eduardo Verástegui se reencuentra con su ex Aracely Arámbula

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

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estuvieron juntos en ladel exactor, protagonista de telenovelas como "", donde fue pareja sentimental de, quien también fue su novia en la vida real a finales de 1998.El tambiénpasó de ser un galán de la televisión y la música pop a convertirse en un férreoy políticas de derecha, en sus años de, actuó en "", en 1998, donde protagonizó a un joven rico y con problemas de adicción.Después dedel melodrama juvenil de Emilio Larrosa, Arámbula y Verástegui volvieron a estar juntos, así lo reveló, quien compartió en sus redes fotografías y un video en el que se muestra a Verástegui cantando, junto con Arámbula, "", tema de, grupo musical del que él formó parte.fue una famosade pop de los años 90, la alineación más famosa incluyó a, Paul Forat y Francisco Zorrilla. Posteriormente, Verástegui fue reemplazado porEl romance entreEl romance entrefue muy mediático a finales de 1998 durante las grabaciones de la exitosa telenovela juvenil "", la actriz le daba vida a "Jacqueline", mientras que él interpretó a "Manuel".El romance traspasó la ficción y los hizo una pareja mediática, sin embargo, else dio entre versiones depor parte de él, y recientemente circuló la versión de que terminaron porque el cantante puertorriqueñosupuestamente "interfirió" y comenzó a salir con Verástegui, algo que el productor de "Sound of Freedom" ha negado tajantemente.