Comunidades indígenas denuncian marginación y abandono

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Representantes de comunidades indígenas asentadas en San Luis Potosí denunciaron una serie de presuntas injusticias, actos de discriminación y falta de atención por parte del Ayuntamiento capitalino, al señalar que persisten carencias en servicios básicos y no se han generado políticas públicas suficientes para atender las necesidades de esta población.

Durante una manifestación realizada este jueves en Plaza de Armas, frente a Palacio Municipal, Rosalina González González, de la comunidad mixteca baja; Joaquín Martínez García, de la comunidad mazahua, y Juana Francisco Juan, de la comunidad otomí, señalaron que continúan enfrentando condiciones de marginación y abandono, sin que hasta el momento exista un avance significativo en materia de desarrollo social y cultural.

Entre las principales necesidades expuestas se encuentran la falta de agua, pavimentación y otros servicios básicos, además de la ausencia, según los manifestantes, de un plan municipal que atienda de manera específica a los pueblos y comunidades indígenas asentados en la capital. Consideraron que esta situación representa un retroceso en sus derechos y reclamaron al alcalde Enrique Galindo Ceballos atender directamente sus demandas.

Como parte de las situaciones que, afirmaron, reflejan esta falta de atención, señalaron también los problemas que enfrentan comerciantes indígenas dedicados a la venta de artesanías en distintos puntos del Centro Histórico.

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Explicaron que personal de la Dirección de Comercio Municipal, encabezada por Ángel de la Vega, ha retirado a vendedores pese a que, aseguraron, han buscado establecer un diálogo para regularizar sus actividades mediante permisos.

Los representantes indígenas también pidieron revisar la actuación del servidor público Sergio Martínez Sánchez, a quien acusaron de incurrir en actos que consideran discriminatorios y contrarios a sus derechos.

Ante ello, solicitaron al gobierno municipal establecer una mesa de diálogo para atender de manera integral las condiciones de las comunidades indígenas y evitar que las diferencias con distintas áreas de la administración continúen agravándose.