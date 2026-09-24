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"Nada seguro" sobre designación de Elí Cervantes: Rita Ozalia

La dirigente estatal de Morena señaló que la definición del coordinador estatal sigue abierta

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 24, 2026 01:08 p.m.
A
Rita Ozalia Rodríguez Velázquez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Aunque Elí César Cervantes fue presentado el miércoles ante perfiles de Morena como el próximo coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez sostuvo que todavía "no tenemos nada seguro" y que la definición corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones.

      La postura de la dirigente ocurre un día después de la reunión privada realizada en la sede estatal de Morena, donde se comunicó la definición de Cervantes, quien no se había registrado como aspirante al proceso interno.

      Rodríguez Velázquez señaló que este viernes fueron convocados al World Trade Center de la Ciudad de México para dar seguimiento al procedimiento.

      La dirigente también descartó que Morena ya tenga resultados públicos de las encuestas utilizadas para definir la coordinación estatal. Afirmó que estas continúan y que serán mostradas "en el momento en que se tengan que mostrar".

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      Cervantes fue considerado pese a no haberse registrado en el proceso, en el que sí participaron perfiles como Carlos Arreola Mallol, José Antonio Lorca Valle, Angélica Mendoza Camacho, Ana Dora Cabrera Vázquez, Aid Ávila Covarrubias y Daniel Montelongo Ortiz, entre otros.

      Sobre las versiones de que Gerardo Sánchez Zumaya dejaría la contienda por la gubernatura y el proceso de coordinación que impulsaba desde el Partido del Trabajo, Rodríguez Velázquez dijo no tener información firme y negó haber hablado con él.

      En cuanto a una posible coalición, la dirigente morenista afirmó que buscan acercamientos con el Partido del Trabajo para construir una alianza en San Luis Potosí y que también mantienen trabajos con Nueva Alianza. Sin embargo, reconoció que con este último partido todavía no existe nada concreto.

      Rodríguez Velázquez añadió que las siguientes convocatorias contemplarán primero a los encargados de los trabajos de los distritos federales y posteriormente a las diputaciones locales y los municipios, y remarcó que los coordinadores aún no serán candidatos.

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