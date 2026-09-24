Cynthia Klitbo no generó conflictos en La casa de los famosos

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Cynthia Klitbo no entró a "La casa de los famosos México" para convertirse en el personaje que el reality necesitaba. Durante 57 días convivió frente a las cámaras, enfrentó conflictos, hizo vínculos y soportó el aislamiento, pero se negó a modificar su personalidad para generar contenido.

Cynthia Klitbo y su postura frente a los conflictos

La actriz, quien se convirtió en la penúltima eliminada de la temporada, asegura que jamás estuvo dispuesta a generar conflictos para mantenerse en la competencia.

"Yo me vi como soy, Cynthia, pero así de: 'le voy a decir una grosería´, la verdad es que no. No es mi estilo. Siempre he sido una persona muy transparente con mi vida", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Y es que, para Klitbo, jugar no significaba convertirse en alguien distinto a la mujer que ha mostrado a lo largo de su carrera. Por eso no le interesó calcular cada palabra o seguir una estrategia con la que sintiera que estaba traicionándose.

"No lo iba a hacer por congraciarme con el público, porque son 47 años en los que, por alguna razón, sigo aquí. Entonces, al público que quiere sangre, pues ahí hay otros que dan el tipo de contenido que ellos quieren; yo no", agregó tajante.

Vínculos y convivencia dentro del reality

Es justo por esa decisión que Klitbo se dijo completamente sorprendida de haber llegado hasta la semana ocho, pues estaba convencida de que no duraría mucho.

"Yo pensé que iba a durar tres semanas. La verdad es que me sorprende mucho que el público me haya mantenido ahí, así es que tan mal no fue".

Pero, aunque no jugó como muchos hubieran querido, el aislamiento y la convivencia diaria sí la llevaron a crear fuertes vínculos con algunos de los demás habitantes, como Yahir, Memo Schutz y Mariana Ochoa, quien espera se lleve el triunfo.

"Acabas haciendo una familia. Acabas enamorándote de toda la banda, cada quien, con sus defectos, con sus virtudes", finalizó.