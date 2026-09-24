Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan contra Ejército

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- "Estamos hasta la madre. Sexenios van y vienen con promesas de que van a localizar a nuestros hijos, pero solo son burlas hacia los padres", denunciaron madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes este miércoles protestaron frente al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.

Protesta frente al 27 Batallón de Infantería en Iguala

En el tercer día de la jornada de lucha a 12 años de la desaparición, familiares, normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y organizaciones civiles bajo las consignas "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, 26 de septiembre no se olvida!".

El reclamo central fue la entrega de 853 folios en poder del Ejército que, aseguran, contienen información sobre el paradero.

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Acusaciones y testimonios sobre la participación del Ejército

Isidoro Vicario, abogado de las familias, aseveró que existe información clara de que personal del 27 Batallón participó en la desaparición.

"No vamos a permitir que el Ejército quede exonerado", dijo. Recordó que Alejandro Encinas, como presidente de la Covaj, reconoció que Ayotzinapa fue un crimen de Estado con participación de policías y militares.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, acusó que el Ejército infiltró la Normal de Ayotzinapa y controlaba el C4 en Iguala. "Tuvieron a su cargo el C4, no hay modo de que no sepan, pero el gobierno les sigue el juego por complicidad, y la presidenta ahora tiene título de jueza porque les absuelve", lanzó.

"Cuando estábamos chavos, el Ejército nos llenaba de orgullo, pero con las desapariciones y los vuelos de la muerte, ¿qué confianza le podemos tener? Ya no sabemos si cuidarnos de la maña o de los militares porque son lo mismo", dijo.

Las familias criticaron el informe del 9 de julio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que exonera al Ejército. "Es una nube confusa como instrumento de Estado para no dar verdad y justicia", señalaron.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, recordó que dos madres y seis padres han muerto sin saber de sus hijos. "A 12 años no sabemos cómo están. Hace 12 años estaban felices en la Normal, pero recibimos la mala noticia. Nunca imaginamos llegar a 12 años sin saber nada".

Relató que aquella noche también fueron asesinados tres estudiantes y tres civiles, y Aldo Gutiérrez sigue en coma. "En cumpleaños y Día de las Madres no recibimos abrazos. La Navidad es triste".

Acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de querer dividirlos. "Nos hemos arrastrado con culpa por haberles dado permiso de entrar a una escuela, y el gobierno nos criminaliza", dijo Bautista.

El mitin cerró con una docena de petardos contra los muros del 27 Batallón. Algunos cayeron dentro del cuartel. El estruendo y el humo, dijeron, son el eco de verdad y justicia que exigen.