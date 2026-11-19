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"Jonathan Kaleb, perdóname hijo, te sigo buscando". "Cristian Emanuel Rivera Sedeño, hijo, te amo, sabes que eres lo mejor de mi vida". "Te sigo buscando, hasta encontrarte mi flaquita chula". "Por ti voy a ir a donde sea, te voy a encontrar". "Si te fallé como madre te pido que me perdones, nunca pensé que la vida me pusiera esta dura prueba de ver cómo te llevaban, hasta encontrarte", dicen voces en la obscuridad del Teatro Metropólitan, las voces de madres buscadoras.

Concierto por un abrazo: homenaje y resistencia

Una luz se encendió para mostrar a Marina de Tavira quien explicó que a la entrada del "Concierto por un abrazo", se entregó una tela blanca e hilo verde a los asistentes, para que borden el nombre de un desaparecido con el color de la vida y la esperanza.

Entre una iluminación roja la guitarra rosa de Vivir Quintana resaltaba, ella inició su participación con "Solo le pido a Dios", mientras en las pantallas se presentaban fotografías de carteles de búsqueda y manifestaciones exigiendo justicia.

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"Por todas las madres buscadoras, porque la resistencia no se enseña, la resistencia se acompaña", dijo, lo que fue respondido con consignas como: "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos".

"En esta noche llena de amor y de alegría, porque también la alegría es una resistencia y no la han querido quitar, pero no van a poder con eso. Y quiero invitar a unas amigas, a unas compañeras muy especiales para mi camino y también para el de muchas mujeres y muchos hombres de México, de Latinoamérica y el mundo con ustedes el Palomar", señaló antes de "Canción sin miedo".

Apoyo de figuras públicas y música como protesta

Tras este tema, Diego Luna saludó detrás del escenario para explicar cómo los pueblos zapatistas lo convocaron a él, Marina de Tavira y otras personalidades para apoyar a las madres buscadoras.

Ellos de inmediato pensaron en realizar un concierto como el que los estudiantes hicieron tras el levantamiento del EZLN, celebrando que a este show asistieron más de 3 mil personas que le mandan un claro mensaje a aquellos que buscan a alguien: ¡No están solos!.

Meme del Real fue el encargado de volver a poner música a la noche, "Aviéntame" a cappella fue su carta de presentación, para seguir con "Eres" y "Arrullo de Estrellas", "Préstame tu peine" en compañía de un trío de cuerdas, Rosé, quienes participan en "Los Guitarrasos".

Emmanuel invitó a la gente a que este esfuerzo no quede solo en una noche, sino que permee en su vida diaria para seguir apoyando y exigiendo justicia.

La obscuridad volvió, en las pantallas del recinto se proyectaban los nombres de colectivos de madres buscadoras de toda la República, formando palabras como "amor", "abrazo", dignidad y dando paso a fotografías con frases duras en pancartas reales como: "Yo no busco huesos, busco a mi hija".

Ely Guerra rompió el negro sólido que reinó por unos instantes en el Teatro Metropólitan para interpretar tres canciones, ante un público en silencio, no por desprecio, sino por solidaridad con la causa, que había tenido el mismo respeto toda la noche.

Aprovechando un nuevo espacio sin música el recinto realizó un conteo al unísono, del uno al 43 y pedir justicia, en honor de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Kevin Kaarl fue el siguiente en subir al escenario, entre gritos de un sector de jóvenes que portaban playeras con su nombre el de Chihuahua cantó "San Lucas".

"Esta siguiente canción no se la escribí a nadie en específico, pero se puede decir que es para todos los políticos en general, no importa el partido, estatales, municipales, porque día a día nos siguen fallando de manera estúpida, esta es para las personas que nunca supieron distinguir el poder, no es el dinero, es la empatía, humanismo", apuntó antes de "Injusto".

"No puedo creer que se ha intentado normalizar tanto la desaparición de miles de personas y peor aún que las fiscalías quieran hacer que no pasa nada, ojalá nunca se normalice y que un día no sea necesario que nuestras madres tengan que buscar con sus propias manos a sus familiares, tristemente parece que pareciera que la injusticia es lo único que hay que la justicia estamos muy lejos y llegar, y esta canción ha dedicado a todas esas personas que pudiendo hacer justicia, decidieron hacer lo contrario", complementó.

Desde el fondo del inmueble un contingente jaranero portando trajes y vestidos típicos junto a las características pasamontañas del EZLN arribaron, otro grupo tomó el escenario, para hacer una banda de más de 30 músicos que interpretaron varias piezas de son jarocho.

El público se animó con la música tradicional que combinaba letras exigiendo justicia con el ritmo del puerto, cientos de carteles de desaparecidos fueron levantados por los asistentes en señal de protesta.

Clausura con Caifanes y mensaje de justicia

Una cortina que había cubierto parte del escenario durante toda la noche se levantó para mostrar a Caifanes que ya esperaban su turno.

"Antes de que nos olviden" inició su show, mientras en las pantallas frases, datos y fotos de las madres buscadoras y su lucha se proyectaban.

El protocolo de silencio quedó atrás desde que los de Ciudad de México subieron a la tarima, las personas que habían permanecido sentadas por más de una hora explotaron de emoción.

"Los Dioses ocultos", "Nubes", "Mátenme porque me muero" y "Viento" junto a Meme del Real fueron de las más aplaudidas, "Aquí no es así", que durante el Mundial se tomó como estandarte esta vez sirvió para cerrar el abrazo que este concierto le dio a las madres buscadoras.