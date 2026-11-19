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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el acercamiento de México con China representa el inicio de una "nueva era de cooperación" y descartó que su gobierno tenga previsto negociar un tratado de libre comercio con el país asiático, al señalar que la prioridad es fortalecer la colaboración en distintos ámbitos sin afectar la relación económica con Estados Unidos.

Sheinbaum destaca cooperación México China

Al hacer un balance de su visita a China, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026, la Mandataria rechazó que el fortalecimiento de los vínculos con Beijing pueda generar un conflicto con Washington, debido a la integración económica que existe entre México y Estados Unidos y al tratado comercial que mantienen ambos países junto con Canadá.

"No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande", afirmó.

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Sheinbaum explicó que el objetivo de su gobierno es ampliar la cooperación con China en áreas como investigación científica, turismo, energía, medio ambiente y salud, así como conocer los avances tecnológicos y científicos del país asiático y compartir las experiencias que se desarrollan en México.

"Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, como ya escucharon. Desde la investigación científica hasta el turismo y todo lo que tiene que ver con esta colaboración", expresó.

La Presidenta calificó este acercamiento como una nueva etapa en la relación bilateral, que busca generar beneficios para ambas naciones mediante el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos conjuntos.

"En ese sentido es una nueva era, una era de cooperación (con China) que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tienen en China y también China poder conocer lo que estamos haciendo en México", señaló.

Sheinbaum descarta tratado de libre comercio con China

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de impulsar un tratado de libre comercio con China para fortalecer los intercambios comerciales y las importaciones, Sheinbaum descartó que esté entre los planes de su administración.

"Por el momento no tenemos pensado un acuerdo de libre comercio con China", respondió.

Como argumento, expuso las dimensiones del intercambio comercial que México mantiene actualmente con sus principales socios económicos.

Indicó que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzan alrededor de 600 mil millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de China representan aproximadamente 200 mil millones de dólares.

"Es decir, ya tenemos una relación comercial muy grande. Entonces, no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí en avanzar en la cooperación en distintos ámbitos", explicó.