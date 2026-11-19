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El conflicto legal entre la cantante Sasha Sokol y el productor Luis de Llano ha sumado un nuevo capítulo tras las recientes decisiones del juzgado encargado del caso. Este ha decidido rechazar la disculpa pública ofrecida por De Llano, ordenando además la eliminación de un video publicado en YouTube que contenía su mensaje. Como consecuencia de su incumplimiento de las órdenes judiciales, se le ha impuesto 36 horas adicionales de arresto.

Un comunicado compartido por el equipo legal de Sokol, el 17 de noviembre de 2026, aclara que esta resolución no fue resultado de una acción de Sokol, sino de una determinación judicial. El documento señala que el juzgado ha declarado que la disculpa no cumple los requisitos establecidos en la sentencia, reafirmando que el rechazo proviene de la propia autoridad judicial.

El comunicado enfatiza que la disculpa pública no es simplemente una exigencia de la víctima, sino una medida de reparación en respuesta a los hechos probados durante el juicio. Se aclara que este requerimiento no busca limpiar la imagen de De Llano, sino corregir los daños ocasionados a Sokol.

Además, el equipo legal ha criticado los intentos de De Llano por justificar su negativa a cumplir con la sentencia, utilizando argumentos sobre una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. Sin embargo, la jueza ha desestimado dichas razones, subrayando la necesidad de que el productor acate la resolución judicial.

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Durante el proceso legal, se ha señalado que Luis de Llano ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para eludir el cumplimiento de la sentencia, los cuales han sido rechazados por diferentes instancias judiciales. A pesar de las reiteradas solicitudes de la jueza para que cumpla con la sentencia, De Llano ha mostrado resistencia, lo que ha llevado a la aplicación de medidas de apremio en varias ocasiones.

El comunicado advierte que cada incumplimiento adicional podría acarrear consecuencias penales para el productor, aclarando que este resultado no es una estrategia de la cantante, sino producto de su negativa a acatar las órdenes. Se menciona que cumplir con la disculpa no implicaría ninguna sanción penal, mientras que la negativa continua sí podría resultar en serias represalias.

Este litigio se originó en 2022, luego de que De Llano realizara declaraciones sobre su relación con Sokol durante los años 80, cuando ella tenía 14 años. Sasha Sokol presentó una demanda por daño moral en respuesta a sus comentarios, lo que desencadenó el proceso judicial. En septiembre de 2023, la Séptima Sala Civil ordenó a De Llano ofrecer una disculpa pública videograbada, y el 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó su amparo, reconociendo la inequitativa dinámica de poder entre ambos en el contexto de su relación.