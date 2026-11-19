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Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a Heriberto "N", conocido como "Beto Zacualpan", en Ometepec, Guerrero. En la operación se le confiscó armamento, municiones y drogas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado que este individuo es un presunto miembro del grupo delictivo llamado "Los Rusos" y se le atribuye ser un generador de violencia en la región de la costa chica de Guerrero.

Además, se le relaciona con el homicidio de Remigio de la Cruz López, ocurrido el 1 de enero de 2023, en la comunidad indígena de Zacualpan, perteneciente al municipio de Ometepec. Las autoridades están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del detenido, quien fue presentado ante el Juez de Control de Guerrero, siguiendo los procedimientos judiciales y respetando el debido proceso.

La captura de "Beto Zacualpan" se inscribe en un contexto más amplio de operativos contra la violencia en Guerrero, donde diversas organizaciones delictivas han sido responsables de actos delictivos que afectan la seguridad de las comunidades. Las autoridades continúan trabajando para abordar la problemática de la violencia y el crimen organizado en la región, asegurando el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos.

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