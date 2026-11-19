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Cuantiosos daños se registraron esta mañana en choque de dos tráiler en el Circuito Potosí, en la colonia Huerta Real en Soledad.

El incidente se registró por la mañana de este jueves, en dirección a la salida a carretera a Zacatecas.

En el lugar el conductor de una de las unidades, salía de un inmueble de la calle Circuito los Álamos en la colonia Huerta Real, mientras uno más circulaba por Periférico y no pudo evitar el choque.

El incidente cerró dos carriles generando tráfico vehicular en la zona, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad atendieron el suceso.

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