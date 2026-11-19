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La muerte de una joven de 19 años que ingresó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar a luz derivó en una denuncia penal luego de que sus familiares descubrieran que el cuerpo fue entregado sin varios órganos.

Sofía Calderón falleció el pasado 19 de julio en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23 del IMSS, en Monterrey, tras presentar complicaciones durante una cesárea. Su bebé sobrevivió.

Con la intención de esclarecer las causas del fallecimiento, los padres de la joven autorizaron una autopsia clínica; sin embargo, aseguraron que nunca otorgaron su consentimiento para la extracción de órganos.

Patricia Juárez, madre de Sofía, señaló que fue personal de una funeraria quien les informó sobre la ausencia del corazón, hígado, páncreas y parte del intestino.

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Tras hacerse pública la denuncia, el Seguro Social confirmó que los órganos permanecen identificados y resguardados en el área de Patología del hospital, además de reconocer deficiencias en la comunicación con los familiares de la paciente.

La institución se comprometió a proporcionar el expediente clínico y preservar los órganos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, confirmó que la denuncia fue interpuesta en agosto y que se analiza remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que involucra a personal de una institución federal.

A cuatro meses del fallecimiento, los familiares de Sofía exigen esclarecer las circunstancias de su muerte y deslindar responsabilidades.