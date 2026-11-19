¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el primer partido de la última jornada del balompié mexicano no se disputa nada. Tanto Puebla como el Atlético de San Luis han quedado fuera de cualquier posibilidad de clasificar a la liguilla y lo único que buscarán será cerrar de la mejor manera posible el Apertura 2026.

Los Camoteros lograron su primera victoria tras semanas de sequía y luego de acumular tres derrotas consecutivas. Su triunfo 2-0 sobre el Querétaro solo sirvió para aguarle la fiesta a los Gallos, que aún tenían posibilidades de pelear el último boleto a la fiesta grande.

Con esa victoria, la Franja llegó a 19 unidades luego de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas y se ubica en el lugar 13 de la tabla general, por debajo de Querétaro, Pumas y Tijuana.

Por su parte, el Atlético de San Luis sumó la segunda derrota consecutiva luego de caer en casa por la mínima frente a Juárez y, una semana antes, con Atlas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dirigidos por Diego Mejía están empatados con los poblanos en puntaje y están situados por debajo, en la posición 14 de la Tabla, luego de tener la misma marca perdedora de 7 derrotas por encima de las cinco victorias y cuatro empates que acumularon a lo largo del torneo.

Sin nada que jugarse más que el honor de ser el menos malo, ambos equipos irán por una victoria que les permita escalar posiciones, alejarse de la parte baja de la tabla y, de ser posible, colocarse dentro de los diez mejores equipos de México.

La última ocasión en que ambas escuadras se vieron las caras fue en la jornada 8 del Clausura 2026 cuando Puebla ganó 1-0 de visitante.

El partido de la fecha 17 se realizará este viernes 20 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 hora centro.