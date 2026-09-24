Afromexicano es detenido por la policía el video se viraliza en redes

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Un creador de contenido afromexicano difundió en la red social TikTok un metraje en el que expone una revisión policial de la que fue objeto dentro de una terminal de transporte federal.

Revisión policial y perfilamiento racial denunciados

La grabación, publicada por el usuario identificado como @loafb, muestra la discusión que sostuvo con un par de elementos de seguridad tras ser interceptado sin un motivo explícito.

La publicación ha alcanzado una alta difusión digital, acumulando hasta el momento más de 1.4 millones de reproducciones y cientos de interacciones que condenan el actuar de las autoridades.

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En la secuencia grabada por el propio usuario, el creador de contenido anticipó a su audiencia la posibilidad de ser objeto de una detención basada en sus características físicas antes de que los uniformados se le aproximaran.

Tras ser abordado por los oficiales, el ciudadano procedió a identificarse (confirmando su nacionalidad mexicana y mostrando su Credencial para Votar) al tiempo que señaló que el acto correspondía a una práctica de perfilamiento racial.

Durante la interacción, el afectado manifestó que acababa de salir de una reunión en el Senado de la República donde se abordaba la Ley General de Afro-Mexicanos, enfatizando que existen lineamientos operativos que favorecen este tipo de intervenciones hacia personas de tez morena o con rasgos afrodescendientes.

Reacciones y contexto institucional

Por su parte, los elementos policiales justificaron la revisión bajo el argumento de estar acatando órdenes e instrucciones institucionales recibidas para el resguardo del área.

Durante la conversación, el creador de contenido aclaró que la situación no representaba un conflicto personal con los agentes en turno, reconociendo que la problemática responde a un diseño estructural que se ha mantenido a lo largo de distintos sexenios gubernamentales en el país.

Hacia el cierre del metraje, una vez concluida la inspección y tras retirarse de la presencia policial, el afectado expuso ante la cámara las implicaciones psicológicas que derivan de este tipo de episodios recurrentes.

El usuario cuestionó el impacto emocional de ser abordado por la autoridad cuando solo intentaba realizar compras dentro del inmueble, al tiempo que criticó el uso de lineamientos de seguridad para justificar prejuicios basados en la apariencia, el tono de piel o la vestimenta de los ciudadanos.

La difusión del video provocó una ola de reacciones entre los internautas de la plataforma TikTok.

Entre los múltiples comentarios registrados en la publicación, diversos usuarios manifestaron su respaldo al afectado; algunas interacciones señalaron que la población indígena también enfrenta discriminación por motivos raciales en el país, mientras que otros mensajes cuestionaron la disparidad en los criterios de revisión hacia personas extranjeras de tez clara que transitan en territorio nacional.