Italia, en huelga por Gaza

Roma, Ita.- Un total de 60 agentes del orden han resultado heridos y unas 18 personas fueron detenidas tras los disturbios ocurridos en las manifestaciones celebradas este lunes en varias ciudades italianas en protesta contra la ofensiva militar israelí en Gaza.

Durante la jornada de huelga convocada por algunos sindicatos italianos, los momentos de mayor violencia se vivieron en Milán, donde la marcha derivó en fuertes disturbios en la estación central, la mayor de la ciudad, cuando numerosas personas irrumpieron en su acceso principal tras romper el cordón policial y atentaron contra puertas y mobiliario.

Inmediatamente después se desplegó un grupo de antidisturbios que sofocaron la irrupción con porras y gases lacrimógenos e impidieron que los manifestantes accedieran al interior de la estación, completamente blindada.

Además de en Milán, también se registraron incidentes en Bolonia donde los manifestantes ocuparon la autopista A14, que une la ciudad con Taranto, y la policía respondió utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua.

Durante la jornada decenas de miles de personas se manifestaron este lunes en más de 70 ciudades italianas con motivo de la huelga general en protesta contra la ofensiva militar israelí en Gaza.

La movilización, convocada por varios sindicatos de base, entre ellos la Unión Sindical de Base (USB), ha provocado cancelaciones de trenes, cortes de calles, interrupciones en el metro y en el tráfico urbano, mientras miles de manifestantes, entre ellos colectivos estudiantiles, han salido a las calles para “paralizar” el país.

También en ciudades como Trieste, Turín, Nápoles y Venecia han tenido lugar manifestaciones con bloqueos de vías ferroviarias, puertos y carreteras.