MC propone "semáforo de ocupación" en festejos masivos

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- Senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) exhortaron al Gobierno de la Ciudad de México a hacer público el protocolo institucional de actuación implementado durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma y propuso establecer un semáforo de ocupación y capacidad en espacios públicos para prevenir riesgos durante concentraciones masivas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, sostuvo que la tragedia registrada en las inmediaciones del Ángel de la Independencia pudo prevenirse mediante una adecuada planeación y gestión de riesgos, ya que el incremento en la asistencia ciudadana era un escenario gradual y plenamente previsible.

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"Hay que instalar un semáforo de ocupación y capacidad en las zonas públicas donde se van a realizar los eventos en la Ciudad de México, como lo tiene Jalisco, en el mundial que están ellos también albergando. Un semáforo que le permita a la gente tomar decisiones con información, para cuidarse, saber en semáforo verde, ámbar o rojo, la capacidad para poder ocupar el espacio o que se puedan mover otro lado", indicó.Subrayó que la estrategia de seguridad no puede limitarse a instalar más pantallas para distribuir a los asistentes, sino que debe contemplar un modelo integral de protección civil y atención de emergencias."Necesitamos saber cuántos elementos de Protección Civil participaron en el operativo, cuántas ambulancias y unidades médicas estuvieron disponibles, cuál era la capacidad de respuesta ante una emergencia y qué controles se implementaron para ordenar los accesos, las salidas y los flujos de personas. No se trata únicamente de colocar más pantallas; se requiere una estrategia integral para proteger la vida de quienes asisten a estos eventos", enfatizó.La diputada también solicitó que el Gobierno capitalino transparente toda la información relacionada con el operativo desplegado durante los festejos y presente, antes de las próximas concentraciones programadas para este fin de semana, un plan integral de gestión de riesgos operativos que contemple aforos, rutas de evacuación, atención prehospitalaria, coordinación interinstitucional y mecanismos de información en tiempo real para la ciudadanía.