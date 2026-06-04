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UN FENÓMENO

LA PELÍCULA DE TERROR DE BAJO PRESUPUESTO Y ESTÉTICA RETRO, HECHA POR UN YOUTUBER DE 20 AÑOS, LÍDERA LA TAQUILLA EN 42 PAÍSES

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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      MADRID.- ´Backrooms´ es una película de terror de bajo presupuesto y estética retro sobre espacios laberínticos que existen más allá de la realidad que ha dirigido el youtuber y cineasta de 20 años Kane Parsons, y que se ha convertido en líder de taquilla en medio mundo y amenaza conquistarlo según vaya llegando al resto de los países.

      El filme está en el número uno en 42 países, desde Estados Unidos y Canadá -donde recaudó 81,4 millones de dólares- a Reino Unido, Australia, Italia, Taiwan, Suecia, México -con 6,6 millones de dólares-, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y otras regiones, donde se estrenó la semana pasada.

      Ahora llega a España, Rusia o Malta y en lo que queda de mes se irá estrenando en Panamá, Guayana, Bélgica, Suiza, Alemania o Singapur.

      Con el espíritu independiente y fresco de ´The Blair Witch Project´ (1999) y también con una aterradora temática, se ha convertido en una de las películas más comentadas por los medios especializados del año, en busca de las claves para devolver a los espectadores a las salas de cine.

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      La historia, protagonizada por la premiada y ubicua Renate Reinsve (´Sentimental Value´) y por Chiwetel Ejiofor (´12 Years a Slave´), comienza al aparecer una extraña puerta en el sótano de una tienda de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para intentar rescatarlo.

      La película es el desarrollo de una serie de Youtube que comenzó como ´creepypasta´ (historias cortas y virales de terror), creadas por este jovencísimo cineasta británico-estadounidense, que contó con un presupuesto de rodaje de diez millones de dólares, una cifra alta para un filme independiente en Estados Unidos, pero muy lejos de los más de 100 millones que suelen costar las grandes películas de los estudios de Hollywood.

      Esos 10 millones ya se han multiplicado por diez en taquilla. Producida por A24 -especializada en cine de autor y de culto como ´Hereditary´- se ha convertido en número uno tras recaudar 118 millones de dólares en los cines en los que se ha estrenado, de los que 81,4 proceden de los cines de Estados Unidos y Canadá, según datos de la Box Office Mojo.

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