Ralph Lauren presenta tiro bajo en NYFW 2026 con estilo sofisticado

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Nueva York vuelve a convertirse en el centro de la moda. Este septiembre comenzó oficialmente la edición Primavera 2027 de New York Fashion Week, una semana que reúne a algunas de las firmas más importantes de la industria y que se extenderá hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, antes de que comenzara el calendario oficial, Ralph Lauren ya había puesto sobre la mesa una de las tendencias que promete dar de qué hablar durante los próximos meses.

Regreso del tiro bajo en NYFW 2026 por Ralph Lauren

La firma estadounidense presentó su colección Spring 2027 en la Jack Shainman Gallery de Manhattan, con una propuesta que volvió a mezclar algunos de los códigos más reconocibles de Ralph Lauren con siluetas más relajadas y contemporáneas. Entre ellas destacó una fórmula que podría marcar el rumbo de la moda de 2027: pantalones de tiro bajo y proporciones amplias, llevados con piezas de sastrería y prendas mucho más sofisticadas.

Una de las claves de la colección fue la silueta relajada. Ralph Lauren llevó a la pasarela pantalones de tiro bajo y de volumen amplio, combinados con chaquetas entalladas, chalecos y tops ajustados que crean un contraste entre prendas estructuradas y otras de apariencia mucho más desenfadada.

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Detalles de la colección Spring 2027 y su impacto en la moda

La propuesta no se quedó únicamente en los pantalones. El denim también tuvo un papel importante, con jeans de lavado oscuro y modelos desgastados que aparecieron junto a piezas más refinadas, como chaquetas de brocado y prendas decoradas con plumas. Esta mezcla entre lo utilitario y lo elegante fue una de las constantes de la colección.

Y justo ahí está la parte interesante: el regreso del tiro bajo no aparece en una versión completamente dosmilera. En las manos de Ralph Lauren se vuelve más sofisticado al combinarse con sastrería, cinturones, camisas y chaquetas estructuradas.

La colección Spring 2027 fue presentada por la firma como una interpretación irreverente del romance. El resultado se construyó a partir de una paleta dominada por blanco y azul marino, además de materiales y acabados que aportaron una sensación más artesanal y vintage.

Entre los looks aparecieron vestidos largos, corsés, trajes blancos, prendas de terciopelo y piezas de denim intervenidas con detalles de plumas. También hubo chaquetas de proporciones más pequeñas, pantalones amplios y prendas que combinaban elementos tradicionalmente masculinos y femeninos.

Uno de los guiños más interesantes fue la recuperación del pantalón como protagonista del guardarropa femenino. La colección incluso retomó una de las primeras apuestas de Ralph Lauren en este terreno: el pantsuit femenino, reinterpretado dentro de una propuesta mucho más actual.

Si algo demuestra esta colección es que el regreso del tiro bajo puede alejarse de la estética estrictamente Y2K para adquirir una lectura más elegante. La clave está en la combinación: pantalones amplios con prendas ajustadas, denim con piezas de lujo y sastrería con elementos románticos.

Es una fórmula que también permite entender hacia dónde apunta la propuesta de Ralph Lauren para Primavera 2027: menos rigidez y más libertad para mezclar códigos.

Con NYFW 2026 apenas comenzando, todavía quedan varias jornadas de pasarelas y presentaciones. El calendario oficial de esta edición reúne alrededor de 70 desfiles y presentaciones de diseñadores establecidos y nuevos talentos, por lo que las siguientes colecciones serán las que terminen de confirmar cuáles de estas propuestas se convierten realmente en las grandes tendencias de 2027.

Por ahora, Ralph Lauren ya dejó una pista clara: el pantalón de tiro bajo está listo para volver a ocupar un lugar importante en el guardarropa, aunque esta vez lo hace con una dosis mucho más sofisticada de sastrería, denim y romance.