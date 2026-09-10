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Él es Luis Fernando Salazar, excalderonista que amenazó a periodista

Jueves, 10 de septiembre de 2026 14:50 | Información General | SALAZAR-EXCALDERONISTA

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Luis Fernando Salazar comenzó su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN), donde militó durante más de 20 años hasta octubre del 2018, cuando como diputado federal renunció y se incorporó a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados con el fin de consolidar la mayoría calificada.

Es originario de Torreón, Coahuila, intentó ser candidato panista a la gubernatura de dicha entidad, pero acusó la imposición de Guillermo Anaya como abanderado panista y abandonó al Partido Acción Nacional.

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Dentro de las filas panistas siempre fue cercano al expresidente de México, Felipe Calderón, en otras palabras, calderonista. Se acercó y unió a esta corriente en el PAN la primera vez que fue senador por Coahuila y estuvo en la bancada junto a Ernesto Cordero, Roberto Gil, Salvador Vega, Luisa María Cocoa Calderón, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle.

Político, de pinta vaquera, siempre de camisa y sombrero cuando hace trabajo territorial. Pasó de apoyar a los candidatos panistas a la presidencia, Josefina Vázquez Mota (2012) y Ricardo Anaya (2018) y seguir fervientemente a Andrés Manuel López Obrador.

Involucrado en controversias

Ha estado involucrado en diferentes controversias, como acusaciones de corrupción. En junio pasado, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lo acusó de estar involucrado en un presunto fraude que cometió su pareja Eduardo Pérez Tueme.

Además, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó una denuncia contra Roberto Gil por corrupción, en la que también se involucra a Salazar.

Uno de los más recientes fue en diciembre del 2024, cuando Miguel Ángel Yunes Márquez se fue de la bancada del PAN a Morena en el Senado de la República. Ahí se hicieron de palabras Adán Augusto López, entonces líder morenista, con Enrique Vargas, vicecoordinador panista por esta maniobra política.

Al calor de los insultos y empujones, Luis Fernando Salazar tomó del cuello a Vargas y evitó que pudiera confrontar a López.

Amenaza e Enrique Acevedo

Este martes, Salazar causó polémica en redes sociales y medios de comunicación por amenazar al titular del noticiero nocturno de N+, Enrique Acevedo, por un reportaje acerca de la senadora con licencia de Baja California, Julieta Ramírez, por una presunta investigación contra ella de parte de Estados Unidos.

Salazar publicó en sus redes sociales: "Vamos a ir tras de ti", después lo borró y este jueves pidió disculpas.