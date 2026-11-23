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En la actualidad, está en proceso el hacer efectivo el embargo de alrededor de 20 viviendas para el pago de préstamos sin saldar, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General de Pensiones (DGP).

Acciones de la autoridad

Explicó que la garantía del estado para recuperar el recurso consiste en que el solicitante firma un título de crédito, por lo tanto, en caso de no cubrirse el financiamiento se procede a hacer efectivo el mismo ante el tribunal correspondiente.

Describió que derivado de dichos impagos, el departamento tramitó las demandas ante el órgano jurisdiccional, a fin de recuperar los recursos depositados a los derechohabientes.

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¿Qué declararon las autoridades sobre la cartera vencida?

En entrevista, el directivo estimó que los 20 inmuebles que se pretende obtener equivalen a un monto de recuperación de alrededor de 27 millones de pesos.

Coronado Puente refirió que los trabajadores activos o pensionados ya no pudieron pagar los préstamos, porque se dieron de baja o no tuvieron solvencia para cumplir oportunamente el compromiso acordado.

"La tasa que llevamos de cartera vencida, aunque proporcionalmente es poca, líquidamente sí suman unos 27 millones de pesos. Esto se da mucho en los créditos hipotecarios. Como son cantidades grandes, por eso suman más", concluyó.