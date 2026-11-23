Nace bebé en retén policial; sus padres pidieron ayuda
Procedían de Villa de Arriaga, pero la madre ya no alcanzaba a llegar al hospital
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una mujer en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Guardia Civil Estatal y tuvo a su bebé en un retén de la salida hacia la carretera a Guadalajara, a donde llegó a pedir ayuda junto con su esposo procedente de Villa de Arriaga.
Los hechos ocurrieron cuando un ciudadano arribó al puesto de atención a bordo de su vehículo particular, procedente de Villa de Arriaga, con la intención de trasladar a su esposa a un hospital de la capital potosina; sin embargo, solicitó el apoyo de los oficiales debido a que el nacimiento era inminente.
Ante la emergencia, personal femenino de la Guardia Civil Estatal intervino de manera inmediata y brindó asistencia a la mujer durante el alumbramiento, que tuvo lugar al interior del vehículo, aplicando sus conocimientos y preparación para atender situaciones de urgencia.
Posteriormente, los oficiales proporcionaron abanderamiento y acompañamiento durante el traslado al Hospital del Niño y la Mujer, donde la madre y su bebé recibirían atención médica especializada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Operativo en Ciudad Valles asegura droga y detiene a dos jóvenes
Huasteca Hoy
La Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas con marihuana y droga sintética
Mujer da a luz en automóvil
Redacción
El alumbramiento ocurrió sobre la carretera federal 80 en la capital potosina
Accidente en avenida Los Álamos deja lesionada a conductora
Huasteca Hoy
Después del accidente se requirió de la intervención de paramédicos y autoridades municipales