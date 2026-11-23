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Una mujer en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Guardia Civil Estatal y tuvo a su bebé en un retén de la salida hacia la carretera a Guadalajara, a donde llegó a pedir ayuda junto con su esposo procedente de Villa de Arriaga.

Los hechos ocurrieron cuando un ciudadano arribó al puesto de atención a bordo de su vehículo particular, procedente de Villa de Arriaga, con la intención de trasladar a su esposa a un hospital de la capital potosina; sin embargo, solicitó el apoyo de los oficiales debido a que el nacimiento era inminente.

Ante la emergencia, personal femenino de la Guardia Civil Estatal intervino de manera inmediata y brindó asistencia a la mujer durante el alumbramiento, que tuvo lugar al interior del vehículo, aplicando sus conocimientos y preparación para atender situaciones de urgencia.

Posteriormente, los oficiales proporcionaron abanderamiento y acompañamiento durante el traslado al Hospital del Niño y la Mujer, donde la madre y su bebé recibirían atención médica especializada.

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