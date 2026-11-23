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Visitantes y turistas y pueden acudir a las montañas de la zona oriente michoacano a admirar como los pinos y los oyameles se han teñido de naranja y negro, por el arribo de un frágil insecto que vuela más de 4 mil kilómetros, desde los bosques de Canadá y Estados Unidos, para a tierras mexicanas a hibernar.

En el santuario de El Rosario el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) abrió las puertas a uno de los espectáculos naturales más asombrosos del planeta: el arribo de la mariposa monarca que para este ciclo 2026 se ha proyectado la visita de paseantes y turistas, a lo largo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

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Se trata de un pulmón verde de 56 mil 259 hectáreas reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco y compartido con el Estado de México.El mandatario estatal michoacano dijo que para quienes planean una escapada de naturaleza para esta temporada 2026-2027 los principales accesos que ya operan de manera formal con permisos vigentes son: en Michoacán: El Rosario, Sierra Chincua, Senguio, Ejido Cerro Prieto, Los Remedios y El Asoleadero; mientras que en el Estado de México se encuentra La Mesa.Más allá del atractivo turístico, el arranque de la temporada puso sobre la mesa la importancia de proteger este fenómeno migratorio. Ramírez Bedolla consideró que el trabajo de reforestación y vigilancia de los ejidos y comunidades locales permite proyectar una mayor presencia de colonias respecto al ciclo anterior, respaldo avalado por organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).Sin embargo, el mandatario advirtió que el principal foco rojo para la especie ocurre fuera de las fronteras mexicanas, específicamente en las zonas agrícolas de Norteamérica, donde el uso intensivo de herbicidas y pesticidas reduce el algodoncillo, planta vital para la alimentación y reproducción de la Monarca.En este sentido, subrayó que la sinergia entre comuneros y los tres niveles de gobierno ha permitido reconvertir cerca de 500 hectáreas a plantaciones forestales mediante los viveros estatales, garantizando el refugio invernal del lepidóptero.El llamado central hacia los viajeros nacionales y extranjeros es disfrutar del avistamiento bajo estricto respeto a las reglas del bosque: guardar silencio, caminar únicamente por los senderos establecidos, no usar flash al tomar fotografías y evitar llevarse ejemplares, vivos o muertos.