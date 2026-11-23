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México juzgará al presunto narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva, pese a que Estados Unidos ha solicitado su extradición, según afirmó este lunes la fiscal general, Ernestina Godoy.

México mantendrá proceso judicial contra Fausto Isidro Meza Flores

"Vamos a juzgarlo aquí en el país", afirmó Godoy en conferencia de prensa, tras reunirse con legisladores en la Cámara de Diputados.

La fiscal general explicó que la defensa de Meza Flores solicitó más tiempo para que un juez determine si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, por lo que las autoridades respetarán los tiempos judiciales.

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Detalles de la captura y consecuencias en Sinaloa

La declaración se produce horas después de que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informara que Estados Unidos había solicitado la extradición de Meza Flores, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Godoy no precisó si el proceso judicial en México retrasaría una eventual entrega del detenido a las autoridades estadounidenses.

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre durante un operativo federal en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa (noroeste), que desató una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en esa región.

Las autoridades elevaron posteriormente a veinte el número de muertos por la jornada violenta, 16 agresores y cuatro militares.

Este lunes, una jueza federal le impuso prisión preventiva a Chapo Isidro junto con dos presuntos colaboradores, y concedió a su defensa más tiempo para determinar si serán sometidos a proceso penal.

La captura se produjo en un estado golpeado por una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.