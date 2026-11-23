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Chile debutó este lunes como anfitrión de la industria global del vino al albergar por primera vez la Vinexpo Explorer, octava edición de esta cita de negocios y oportunidades comerciales, que se extenderá hasta el próximo jueves y que reúne a cincuenta compradores internacionales con más de medio centenar de viñas chilenas para diversificar y reimpulsar el sector.

Organizado por Vinos de Chile y ProChile, junto al Ministerio de Agricultura y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el evento contempla un recorrido por regiones vitivinícolas de Santiago de Chile, los valles de Maipo, Casablanca y San Antonio.

"Esperemos se lleven una gran impresión, que se vayan muy convencidos de nuestro vino, de nuestra calidad", indicó a la prensa Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile, en el Hotel Las Majadas de Pirque, ubicado en una de las zonas vitivinícolas más emblemáticas del país austral.

Chile, el cuarto mayor exportador mundial de vino y que alcanza unos 140 destinos, recibe este encuentro en un contexto complejo para la industria, que ha experimentado una caída en el envío de embotellados, en los últimos doce meses, del 4,8 % en volumen y del 6,4 % en valor interanual.

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Así mismo, el mercado vinícola chileno ha experimentado una reducción de sus mercados, golpeado por el arancel general del 12,5 % aplicado desde julio pasado por la Administración estadounidense de Donald Trump.

En este escenario desafiante, el evento busca reforzar la presencia internacional del vino chileno y darle aún más visibilidad global.

"Es una tremenda oportunidad de poder generar actividad no solo comercial, sino que potenciar los territorios, potenciar el turismo", mencionó Claudio Cilveti, gerente general de Vinos de Chile.

"Más de 1.700 millones de personas cada año pueden degustar una botella de vino chileno y eso nos enorgullece", añadió Cilveti.

Por su parte, Ignacio Fernández, actual director general de ProChile, destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer la proyección internacional de la industria.

"Es muy relevante que se pueda ver que estamos trabajando juntos a nivel público-privado en aras de seguir potenciando el vino chileno en el mundo", sostuvo el ejecutivo de ProChile.

La programación de Vinexpo Explorer incluye degustaciones que recorren de norte a sur la diversidad vitivinícola del país, con vinos del Huasco, en la Región de Atacama; hasta Traiguén en La Araucanía, y culminará con una rueda de negocios en las que cada bodega tendrá hasta ocho citas comerciales.

Los compradores provienen de 29 países que abarcan Europa, Asia Pacífico, Norteamérica, Centroamérica, Medio Oriente y África, y según la organización, un 82 % de ellos ya importa etiquetas chilenas mientras que un 67 % adquiere más de un millón de botellas anuales.

Entre ellos está Cintia Barrera, representante de Soriana, la segunda mayor cadena de retail de México, quién destacó a EFE que el interés por los vinos chilenos está en "la experiencia que brinda en cuanto a la textura, lo diferente que es contra un vino europeo".

"Buscamos cepas representativas del origen, como Carmenere o País. El cliente busca una experiencia distinta a un vino europeo, y en México el consumo viene creciendo", explicó Barrera.

Para las bodegas medianas, este evento es una ventaja frente a ferias en el extranjero por el acercamiento directo de los compradores.

"Es otra cosa que te conozca en tu origen y entienda tu filosofía. La expectativa es crear contactos duraderos y abrir mercados como México, Vietnam o Irlanda", señaló a EFE Jean-Charles Villard, de la bodega familiar Villard Fine Wines, con más de 35 años de trayectoria.

El encuentro también busca poner en valor el patrimonio vitivinícola chileno, especialmente el legado de las viñas centenarias y de las familias agricultoras que han mantenido viva esta tradición.

"Nos interesa no solo rescatar esto que es maravilloso, que son viñas centenarias que tiene nuestro país, porque ahí también está la mano de nuestros agricultores. Hay familias, hay historia en muchas de estas viñas que también son parte de nuestro patrimonio", destacó la diputada de la Región del Biobío, Johanna Pérez, en nombre de la bancada del Vino del Congreso chileno.