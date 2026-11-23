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La denuncia por presunta violación que existe contra Vadhir Derbez tomó un nuevo rumbo luego de que el abogado de la presunta víctima ofreciera detalles al respecto.

El caso se dio a conocer hace apenas unos días, luego de que una menor de edad afirmara que fue agredida sexualmente por el actor durante un crucero, en septiembre pasado.

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Ahora, Adrián Arellano, representante legal de la menor, habló sobre el proceso en entrevista con Ciro Gómez Leyva, y aclaró que esta denuncia es completamente independiente del caso de agresión sexual que Derbez ya enfrenta."En contra de Vadhir Derbez hay dos casos en específico. Uno es el que la fiscal ha señalado de manera muy puntual, y otro muy distinto es el que nosotros estamos representando como despacho; que es una adolescente de 15 años, derivado de hechos sucedidos en un barco", dijo.Arellano también explicó que la denuncia es investigada directamente por la Fiscalía General de la República (FGR), pues las circunstancias de los hechos hacen que las autoridades federales sean las únicas competentes para hacerlo."La FGR es la encargada de conocer delitos fuera del territorio mexicano, cuando las víctimas son mexicanas. Se han dado especulaciones, el barco tiene una bandera de Bahamas, pero el trayecto donde suceden los hechos se consideran aguas internacionales. Esto tiene posibilidad de que el estado mexicano pueda investigar", agregó.Sobre el avance del caso, detalló que se encuentra en una etapa inicial y que actualmente se están recabando datos de prueba para sustentar el testimonio de la adolescente."Nosotros hemos sido muy respetuosos debido al proceso y la presunción de inocencia del señor Derbez, pero lo que estamos diciendo es un hecho: hay una denuncia y la Fiscalía debe investigar", sostuvo.Otro de los puntos que abordó fue el interés de la familia de la adolescente; y es que, no sólo negó las versiones que afirman que estarían buscado algún tipo de compensación económica, sino que aseguró que lo único que quieren es justicia."La familia ha sido muy contundente en que no buscan una cuestión económica, buscan que se esclarezcan los hechos, que haya una sanción y quieren justicia", declaró.Hasta ahora, la investigación permanece en su etapa inicial y será la FGR la encargada de determinar los siguientes pasos del proceso.Este no es el único caso abierto en contra del hijo de Eugenio Derbez. Una modelo de 19 años lo acusó de acoso y agresión sexual; sin embargo, Vadhir se ha declarado inocente y asegura que todo se trata de una extorsión.