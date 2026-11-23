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Policías contuvieron a una jovencita de 19 años, quien presuntamente pretendía atentar contra su vida, sobre un puente vehicular en la carretera a Matehuala.

Este domingo, la Guardia Civil Municipal de Soledad dio a conocer el caso de una mujer que fue rescatada de una situación de peligro, que ella misma habría provocado. Elementos municipales atendieron el reporte sobre sobre la presencia de la joven en riesgo en un puente vehicular rúa a Matehuala, a la altura de la colonia La Constancia.

Al arribar al sitio, los oficiales establecieron contacto con una fémina de 19 años de edad, quien expresaba el propósito de atentar contra su integridad, por lo que de inmediato, relató la corporación, se realizó el protocolo de protección para ponerla a salvo, a través del diálogo y la cercanía.

Finalmente, los uniformados lograron convencerla de que no se arrojara al vacío y con una maniobra la pusieron a salvo, lejos del borde del puente, para después brindarle contención emocional en el mismo sitio.

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Posteriormente, los agentes solicitaron la intervención de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia familiar y de Género (UAVI), con el fin de proporcionarle acompañamiento y atención especializada.

Tras evitar la tragedia, en su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de actuar oportunamente en situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas.