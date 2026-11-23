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Los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán en febrero de 2027 los pagos correspondientes a los primeros tres bimestres del año, debido a las restricciones por el proceso electoral, informó José Osmar Rodríguez Rubio, coordinador estatal de Becas para el Bienestar.

Explicó que la medida contempla adelantar en una sola dispersión los apoyos de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio, con el propósito de evitar que la entrega de recursos durante las campañas electorales pueda interpretarse como una forma de intervención o condicionamiento de los programas sociales. Una vez concluido el proceso, los depósitos retomarán su periodicidad habitual.

En paralelo, la coordinación mantiene la entrega de tarjetas bancarias para estudiantes de nuevo ingreso. En educación media superior se prevé distribuir 25 mil 188 plásticos en 361 planteles, mientras que en educación superior serán mil 367 tarjetas en 26 escuelas comunitarias. Para primaria y secundaria, la entrega se realizará entre diciembre y enero, a fin de que los alumnos puedan incorporarse al esquema de pagos anticipados.

Rodríguez Rubio agregó que, hasta el 6 de noviembre, se contabilizaban alrededor de 70 mil estudiantes de primaria y secundaria registrados en la plataforma para acceder a la beca. Quienes no completaron el trámite ordinario podrán hacerlo mediante un periodo extraordinario en las oficinas regionales; sin embargo, advirtió que quienes tampoco logren incorporarse en esta etapa tendrán que esperar hasta septiembre de 2027 para una nueva convocatoria.

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Sobre las inconformidades por la demora en algunos depósitos, sostuvo que la dispersión depende de la validación de las matrículas que realizan las instituciones educativas y no de retrasos administrativos. Añadió que todavía no se cuenta con las cifras definitivas del presupuesto para 2027, aunque actualmente la cobertura de los programas alcanza alrededor del 95 por ciento en educación básica y entre 98 y 99 por ciento en educación media superior.