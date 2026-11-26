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Alexis Ayala está más enamorado que nunca, al menos eso dice él y muchos de sus seguidores, quienes opinan que junto a su pareja Marietta Garza, se ve como nunca antes, radiante y fascinado con la vida, la parejita se dio una escapada a Bacalar y compartió románticas fotografías.

Romance y viaje de Alexis Ayala en Bacalar

El actor de 61 años y la empresaria de 51 comparten en redes momentos de su relación desde que la dieron a conocer en octubre; en esta ocasión fotos de su reciente viaje a las playas de Bacalar, experiencia que Alexis definió como una luna de miel; cada escapada junto a Marietta, dijo, la califica como una auténtica luna de miel.

"Cuando hay una conexión real, es imposible de ocultar. Amo cada momento contigo @mariettaggarza Gracias por lo que somos juntos. Te amo Amore, una escapada contigo es una Luna de Miel", escribió.

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Detalles sobre la relación y trayectoria sentimental de Alexis Ayala

Ayala terminó su matrimonio con la también actriz Cinthia Aparicio después de tres años de matrimonio, él dio a conocer la ruptura de manera oficial a finales de abril, ambos hay rehecho sus vidas sentimentales y se han deseado lo mejor.

Alexis no solo estuvo junto a Marietta en la alfombra roja de la película "Bailando solo", también descansó y disfrutó del sol, la arena, el mar y el apapacho de su novia, quien al igual que él compartió fotos y videos de su aventura.

Bacalar, ubicado al sur de Quintana Roo, es un Pueblo Mágico reconocido por la belleza de la Laguna de los Siete Colores y su atmósfera apacible, rodeada de naturaleza. A unos 40 kilómetros al norte de Chetumal, este destino combina aguas cristalinas, vestigios de la cultura maya, relatos de piratas y un ambiente ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

Marietta Garza, conocida en redes sociales y en el ámbito empresarial como Marietta Lux, es una empresaria regiomontana propietaria de la tienda de artículos de lujo Marietta Luxx.

Alexis, quien luce un nuevo look, sin cabello, agradeció la compañía de su pareja a Bacalar.

"Cine y amor en #Bacalar. Soy afortunado y agradezco cada día. Fue un viaje que servirá de antesala para muchos más, todos de tu mano @mariettaggarza", se lee.

En octubre, cuando dieron a conocer su romance, Alexis reflexionó sobre el atreverse a amar de nuevo, y acompañó su mensaje de amor con el tema "Atrévete Conmigo", de Tony Rumbero.

"Aveces no entendemos la vida. Porque no nos entendemos a nosotros mismos. Pero la vida es sabia y Dios es generoso. Se dice que el amor es como una flor que hay que cuidar. Pero contigo encontré un mundo de flores y vegetación hermoso que crece y florece día a día. Tú y yo entendemos quiénes somos de dónde venimos y sin juzgarnos. Así que sí 'ATRÉVETE CONMIGO'".

Alexis Ayala ha estado casado en cuatro ocasiones, la primera con la actriz Karla Álvarez, de quien se separó en 1996; la identidad de su segunda esposa no es pública; posteriormente contrajo matrimonio con Fernanda López, con quien tuvo a su hija Roberta y se separó en 2021; y finalmente con Cinthia Aparicio. El actor también es padre de Stephanie, fruto de su relación con Beatriz Zazueta.