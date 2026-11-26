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Ante la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió algunas recomendaciones a los consumidores antes de realizar compras electrónicas, con la finalidad de evitar abusos e irregularidades.

Profeco da recomendaciones para compras seguras en Black Friday y Cyber Monday

El Black Friday se llevará a cabo el 27 de noviembre, y Cyber Monday el 30 de noviembre en México, por ello la procuraduría emitió un listado de recomendaciones para un consumo responsable.

Antes de aprovechar las ofertas, la Profeco recomienda:

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* Elaborar una lista de compras indispensable y productos que no sean esenciales.

* Comparar precios y calidad entre las opciones.

* Definir un presupuesto que se puede disponer para las adquisiciones.

* Revisar que el sitio web tenga las letras "https" en la barra de direcciones, un candado y certificado vigente.

* Leer cuidadosamente las políticas de privacidad del sitio.

* Revisar términos y condiciones de la compra, costos de envío, cargos adicionales, garantía o servicio de políticas de cambio.

* Consultar que las características y descripciones de los productos sean claras y estén en español.

* Los proveedores deberán anunciar el monto total a pagar en moneda nacional y confirmar el pedido y tiempo de entrega.

Herramientas y vigilancia de Profeco para proteger al consumidor

En caso de realizar las compras con tarjetas de crédito y débito en la transacción, se tiene que revisar la página donde se proporcionarán los datos bancarios.

Incluye la recomendación de guardar el número de identificación de la compra, tienda o vendedor y correos electrónicos con la transacción de la compra.

A través de la herramienta Monitoreo de tiendas virtuales, los interesados pueden consultar el cumplimiento de parte de proveedores y prestadores de servicios del comercio online de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría del Consumidor indicó que vigilará el comportamiento comercial en esos días de alto consumo y puso a disposición de los consumidores sus redes sociales, correos electrónicos y sitios oficiales ante algún comportamiento irregular.

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