VIENE A MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO- Stellan Skarsgard, el líder rebelde en la serie “Andor”, el científico en “Avengers” y un supuesto protector en “Ninfomanía”, está a unos cuantos días para llegar a México y participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que arranca el viernes.

El actor sueco presentará en el certamen el drama familiar “Sentimental value”, en la que interpreta a un director de cine que prepara su regreso, tentativamente de la mano de su hija.

Su estreno mundial se dio el Festival de Cine de Cannes, en donde ganó el Gran Premio otorgado por el jurado. La película es la candidata noruega para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional en 2026.

Skarsgard se suma así a otras estrellas internacionales que han confirmado su asistencia al FICM, en su edición 23. Se espera que haga también develación de una butaca con su nombre, la cual se quedaría en la sala 4 del complejo sede del festival.

Anteriormente se ha revelado que Jodie Foster llegará para proyectar “Vie priveeé”, en la que interpreta a una reconocida psiquiatra que se entera de la muerte de uno de sus pacientes. Después de quedar profundamente consternada y convencida de que se trata de un asesinato, decide investigar.

Será la segunda ocasión consecutiva que la actriz de “Acusados” y “Contacto” llegue a tierras michoacanas, donde recibió el Premio a la Excelencia Artística.

También llegará Juliette Binoche con “In-I”, su nueva cinta bajo el brazo. En el largometraje, basándose en decenas de horas de material inédito, reflexiona, como cineasta, sobre la naturaleza de la creación artística, la vulnerabilidad y la euforia de asumir riesgos, y la transformación personal que estos exigen.

El FICM se realizará del 10 al 19 de octubre próximos, con una programación superior a las 100 producciones entre largo y cortometrajes, tanto nacionales como internacionales.

A través de la plataforma nuestrocine.mx se proyectarán algunos de los títulos.

Entre los estrenos que conformarán la semana se encuentra “Frankenstein”, la más reciente cinta de Guillermo del Toro, quien no podrá asistir por cuestiones promocionales de la misma por el mundo.