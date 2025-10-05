Invita Obispado a la Ultreya Diocesana

CIUDAD VALLES.- Invita el Obispado a la Ultreya 2025 para compartir la vivencia de la fe, celebrar juntos y fortalecer su compromiso de llevar la fe a sus entornos cotidianos. que se realizará en Tanquián, para que a través de la oración y los cursillos, muchos puedan convertir sus actitudes malas en nuevos comportamientos.

El sábado 8 de noviembre próximo, en la unidad deportiva del municipio ya mencionado, desde las 7:30 de la mañana, habrá actividades de los cursillos en un retiro que tiene como fin la “conversión”, es decir, y en palabras del Obispo Roberto Yenny García, el cambio de actitud para mejorar en la vida, contrario a actitudes cotidianas que hacen daño a la vida familiar o social de las personas.

El evento espera la participación de por lo menos tres mil personas, el mes que entra y la organización corre a cargo de tanquianenses y la Diócesis de Ciudad Valles.