TEXAS ROADHOUSE LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ
FRANQUICIA QUE SE CARACTERIZA POR SUS STEAKS CORTADOS A MANO Y COSTILLAS QUE SE DESPRENDEN DEL HUESO
l restaurante americano Texas Roadhouse abrió en la localidad su quinta sucursal en México, ubicada en Av. Benito Juárez 2005, Estrella De Oriente San Luis Potosí, SLP (Estacionamiento Plaza Sendero).
En la celebración inaugural, se contó con la presencia de invitados especiales: Franquiciatarios TRH México Francisco y Germán Torrado Loza, Hugh Carrol, Presidente TRH Internacional, Tim Getty, Vicepresidente TRH Internacional; y Licenciado Alejandro Jorge Macari, Socio TRH México.
Esta franquicia se caracteriza por sus steaks cortados a mano, costillas que se desprenden del hueso y pan recien horneado , entre otras especialidades que son la delicia de los comensales que disfrutan un ambiente espectacular con el sazon de Texas Roadhouse.
Esta sucursal se suma a las mas de 900 que hay en el mundo. Su calidad y servicio legendario han logrado que la marca sea la favorita del casual steak.
Texas Roadhouse se pone a sus órdenes en el Tel. 444 606 5245 / 444 606 5280. No manejamos reservas.
