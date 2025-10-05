logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

TEXAS ROADHOUSE LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ

FRANQUICIA QUE SE CARACTERIZA POR SUS STEAKS CORTADOS A MANO Y COSTILLAS QUE SE DESPRENDEN DEL HUESO

Por Redacción PULSO

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

l restaurante americano Texas Roadhouse abrió en la localidad su quinta sucursal en México, ubicada en Av. Benito Juárez 2005, Estrella De Oriente San Luis Potosí, SLP (Estacionamiento Plaza Sendero).

En la celebración inaugural, se contó con la presencia de invitados especiales: Franquiciatarios TRH México Francisco y Germán Torrado Loza, Hugh Carrol, Presidente TRH Internacional, Tim Getty, Vicepresidente TRH Internacional; y Licenciado Alejandro Jorge Macari, Socio TRH México.

Esta franquicia se caracteriza por sus steaks cortados a mano, costillas que se desprenden del hueso y pan recien horneado , entre otras especialidades que son la delicia de los comensales que disfrutan un ambiente espectacular con el sazon de Texas Roadhouse.

Esta sucursal se suma a las mas de 900 que hay en el mundo. Su calidad y servicio legendario han logrado que la marca sea la favorita del casual steak.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Texas Roadhouse se pone a sus órdenes en el Tel. 444 606 5245 / 444 606 5280. No manejamos reservas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CHANEL Y SU NUEVA VERSIÓN DE RELOJES
CHANEL Y SU NUEVA VERSIÓN DE RELOJES

CHANEL Y SU NUEVA VERSIÓN DE RELOJES

SLP

EFE

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

CÁLIDA CELEBRACIÓN ENTRE AMIGAS

TEXAS ROADHOUSE LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ
TEXAS ROADHOUSE LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ

TEXAS ROADHOUSE LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ

SLP

Redacción

FRANQUICIA QUE SE CARACTERIZA POR SUS STEAKS CORTADOS A MANO Y COSTILLAS QUE SE DESPRENDEN DEL HUESO

¡VIVA EL AMOR!
¡VIVA EL AMOR!

¡VIVA EL AMOR!

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN SU BODA; COMPARTEN FELICIDAD