Exposición Asignatura Pendiente en la galería José Jayme

La exposición Asignatura Pendiente del maestro Tomás Pamplona se encuentra en la galería José Jayme, ubicada frente al Jardín Guerrero y permanecerá abierta al público hasta el 17 de octubre.

Asignatura pendiente incluye 15 pinturas en las que Pamplona aborda temas sacros y humanos, combinando la representación de ascéticos, santos, santas, ángeles, arcángeles y ancianos anacoretas. Cada obra plantea un equilibrio entre la figura humana y su entorno, destacando el dominio del color, la forma y el detalle en el trazo del artista.

El curador de la muestra señaló que Pamplona es un autor contemporáneo con amplia trayectoria que presenta en esta exposición su obra más reciente. Destacó la capacidad del maestro para generar composiciones que permiten admirar lo divino sin dejar de lado otras obras igualmente relevantes, mostrando su dominio técnico y su interés por el simbolismo en la pintura.

A lo largo de la galería, las obras generan un diálogo entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada lienzo propone una visión particular de sus personajes, mostrando cómo la espiritualidad se integra a la experiencia humana y cómo la contemplación de estas figuras permite distintas lecturas de la vida y de la tradición religiosa.

Esta muestra forma parte del Programa Exposiciones para el Estado AIEC 2025 y del Programa Estatal de Descentralización de las Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes en el Estado 2025.

Se ofrece una experiencia visual y simbólica marcada por la fuerza de sus composiciones y la coherencia temática.