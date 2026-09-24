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"Timbiriche" llega a ViX con una mirada al lado desconocido de la fama

Cada episodio revela el lado humano y los desafíos de la fama.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 02:26 p.m.
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Timbiriche llega a ViX con una mirada al lado desconocido de la fama
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      ViX llevará a la pantalla la historia detrás de uno de los grupos más emblemáticos del pop en español con "Timbiriche", su nueva serie de ficción original inspirada en hechos reales, que se estrenará el próximo 9 de octubre.

      La agrupación fue todo un fenómeno capaz de llenar recintos, provocar euforia y convertir a un grupo de adolescentes en ídolos de millones de personas.

      Los episodios estarán disponibles cada viernes exclusivamente en la plataforma y mostrarán el nacimiento de la banda que revolucionó el pop en español y se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más importantes de Latinoamérica.

      La serie sigue a un grupo de jóvenes que pasa, casi de la noche a la mañana, de los ensayos y las primeras audiciones a conquistar escenarios, portadas y el corazón del público, mientras descubre que la fama también tiene un costo.

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      Conforme el éxito crece, también lo hacen los desafíos, las amistades se fortalecen, las rivalidades aparecen, nuevos integrantes transforman la dinámica del grupo y las expectativas de una industria implacable ponen a prueba sus sueños.

      Entre la emoción de los primeros aplausos y las decisiones que definirán su futuro, cada episodio mostrará el lado más humano de quienes crecieron bajo los reflectores, en una historia marcada por la amistad, la ambición, la presión y el crecimiento.

      Con una recreación de los años 80 y una producción de gran escala, "Timbiriche" busca ofrecer una mirada íntima a una historia de sueños, sacrificios y vínculos que trascendieron el escenario para convertirse en parte de la memoria colectiva de millones de personas.

      "Timbiriche" es una producción de EL ESTUDIO, con Pablo Cruz y Enrique Lavigne como productores y Beto Hinojosa en la dirección, quienes encabezan el equipo creativo responsable de llevar a la pantalla esta historia inspirada en una de las agrupaciones más emblemáticas del pop en español.

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