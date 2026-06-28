Bomberos estadounidenses rescatan a padre e hijo en La Guaira

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Cuatro días después de dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, los rescatistas trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros, mientras equipos de rescate extranjeros continúan llegando para apoyar las labores de socorro.

Hasta ahora, los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 1.430 muertos, más de 3.200 heridos y más de 51.000 desaparecidos.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Bomberos estadounidenses rescatan a un padre y a su hijo en La Guaira

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bomberos estadounidenses del equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax sacaron a un hombre y a su hijo de entre los escombros de un edificio que fue construido por el gobierno en el marco de su programa de viviendas en Playa los Cocos, en el estado de La Guaira, la zona más devastada por los sismos.

Después de que voluntarios llevaran un buen número de horas trabajando en la búsqueda de personas atrapadas, el sábado comenzaron a llegar equipos de rescate internacionales. Tanto unos como otros decían que habían percibido señales de vida en el lugar donde se derrumbaron varios de esos edificios.

El equipo de rescate estadounidense se adentró entre los escombros hasta que oyó gritos. Una vez que lograron sacar al padre y al chico, los rescatistas los transportaron con sumo cuidado para que recibieran asistencia médica.

Mientras las tareas de salvamento prosiguen, el ejército y la policía están a cargo de los controles en las autopistas para comprobar que las personas cuenten con una autorización, mediante un código QR, para acceder a La Guaira. También han despejado algunos carriles de las autopistas para que sean utilizados exclusivamente por camiones de ayuda humanitaria, algunos de los cuales transportan centrales eléctricas.

Convocatoria a la donación de sangre

Las autoridades venezolanas convocaron a una jornada de emergencia para la donación de sangre lo que permitirá aumentar las reservas y "garantizar una respuesta médica inmediata" para los miles de heridos por los sismos.

Entre las instituciones de salud pública que receptarán las donaciones de sangre de los voluntarios están el Hospital Domingo Luciano y el Hospital de Chacao.

Edmundo González: "La prioridad no es demostrar control. Es proteger vidas"

El opositor venezolano y excandidato presidencial Edmundo González reprochó el domingo la supuesta confiscación de asistencia humanitaria que denunció la víspera un organismo de defensa de los derechos de los presos por motivos políticos en el Estado Yaracuy, en el noroeste de Venezuela.

"Un Estado demuestra su fortaleza cuando protege a su población en el momento de mayor vulnerabilidad", señaló González en X, y enfatizó que la prioridad debe ser salvar vidas.

González se exilió en España en 2024 tras los comicios en los que se midió con el hoy defenestrado presidente Nicolás Maduro y que la oposición calificó de fraudulentos.

El Metro de Caracas reanudará su servicio

El Metro de Caracas reanudará su servicio "con total normalidad" a partir de este domingo, según informó la empresa en un comunicado.

Metro de Caracas señaló que la reanudación se produce tras revisar la infraestructura, las vías férreas y los sistemas electromecánicos de la red.

Bukele dice que equipo logra rescatar a mujer de 60 años tras 11 horas de intenso trabajo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que los equipos de rescate sacaron con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, de entre los escombros tras 11 horas de intenso trabajo.

La mujer había permanecido atrapada bajo el edificio Breogan, derrumbado en Caraballeda, La Guaira, durante 86 horas, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Indicó que su estado es delicado y que fue trasladada en helicóptero a una clínica privada en Caracas.

"Este logro fue posible gracias al esfuerzo y la perseverancia de nuestros rescatistas, quienes trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de rescatistas USAR peruanos", señaló.

Perú se suma con ayuda humanitaria

Perú se sumó a las tareas de apoyo internacional a Venezuela con el envío de 14 toneladas de alimentos, carpas, vestimenta y otros artículos necesarios para los afectados por los devastadores sismos.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Perú despegó el domingo con el contingente humanitario rumbo a Caracas, informó el Ministerio de Defensa.

El papa León XIV vuelve a ofrecer oraciones por el pueblo venezolano

El Papa León XIV volvió a orar por el pueblo venezolano, un día después de cerrar su reunión de dos días de cardenales del mundo expresando su solidaridad con el país sudamericano.

El pontífice habló en español al final de su bendición del domingo al mediodía ante miles de personas en la Plaza de San Pedro.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Al mismo tiempo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

España informa que nueve de sus ciudadanos murieron en los sismos y 131 están desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó el domingo por la mañana que nueve españoles murieron en el terremoto y 131 están desaparecidos, mientras que los equipos de emergencia han localizado a 14 españoles y están intentando rescatarlos de entre los escombros.