Serena Williams anuncia su regreso a individuales en Wimbledon

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LONDRES (AP) — Serena Williams tuvo que convencerse a sí misma para aceptar la oferta de Wimbledon de jugar en individuales.

El All England Club estaba guardando una última invitación (wild card) y la campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales —que ya había anunciado que jugaría dobles con su hermana Venus— tenía que tomar una decisión.

"Pensé que realmente debería aprovechar esta oportunidad. Quién sabe si alguna vez volveré a estar aquí. Esto podría ser todo", dijo Williams de 44 años el domingo en una conferencia de prensa.

"Yo estaba como: '¿Qué me pasa, Serena? ¿Qué estás pensando? ¿Estás loca? Como que realmente deberías hacer esto'", añadió. "La gente vive para ser atleta. Tengo esta gran oportunidad de mostrar lo que hago, lo que hago mejor, supongo. Sí, creo que al final pensé que eso es bastante genial, así que debería hacerlo".

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El primer partido de Williams en el Grand Slam sobre hierba desde 2022 se disputará el martes por la noche en la Pista Central cuando enfrente a la australiana Maya Joint, de 20 años, como parte de su regreso en evolución al tenis .

Williams había estado alejada del deporte desde su despedida en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

La aparición más reciente de Williams en Wimbledon fue en 2022, cuando perdió en la primera ronda ante Harmony Tan, que entonces ocupaba el puesto 115 del ranking. La gran figura estadounidense se apartó del tenis —lo describió como "evolucionar"— después de perder en la tercera ronda ante Ajla Tomljanovic en Flushing Meadows.

Después de aceptar una invitación en dobles, Williams describió el proceso de tomar su decisión para individuales.

"Así que creo que era... tenía hasta el lunes para decidir. Creo que era como domingo. Simplemente no estaba segura hasta entonces", dijo. "Honestamente, todavía ni siquiera estoy segura, pero ya veremos".

Williams ha ganado Wimbledon siete veces en individuales, pero dijo el sábado que "en general mis expectativas definitivamente son diferentes por primera vez en mi carrera".

La campeona defensora Iga Swiatek abrirá la jornada en la Pista Central el martes (1:30 p.m., hora local), de acuerdo con la tradición, contra Taylor Townsend. Le seguirá Taylor Fritz contra el favorito local Jack Draper —en lo que es uno de los duelos masculinos de primera ronda más atractivos.

Y después, Williams-Joint.

"Sí, en realidad la conozco. He visto algunos de sus videos", dijo Williams, quien hizo una pausa por un momento antes de añadir: "Estoy segura de que ella conoce mi juego" .

Joint, nacida en Michigan, cayó del puesto 53 al 87 en el ranking de la WTA actualizado el domingo.