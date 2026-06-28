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Salud debe más de 3 mil millones

Pasivos de los SS al primer trimestre superan la deuda de corto plazo de la administración

Por Jaime Hernández

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Salud debe más de 3 mil millones
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      De acuerdo al más reciente reporte financiero de los Servicios de Salud, la deuda del organismo acumulada hasta marzo pasado ascendió a tres mil 146.2 millones de pesos.

      Deuda de Servicios de Salud en marzo 2026

      Lo anterior queda expuesto en el reporte analítico de deuda pública y otros pasivos, con corte al 31 de marzo de este año.

      En comparación con los adeudos de el mes de marzo de 2025, cuando el monto de los pasivos ascendió a tres mil 731.3 millones de pesos, la deuda de los Servicios de Salud disminuyó 585.1 millones de pesos, equivalentes al 15.6 por ciento.

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      Detalles del pasivo y comparación con deuda estatal

      Sin embargo, el monto de los pasivos de la dependencia estatal supera a la deuda bancaria de largo plazo del gobierno del estado, que hasta el mismo lapso, ascendió a tres mil 025.9 millones de pesos.

      Y con respecto al pasivo circulante de corto plazo de toda la administración estatal, que al primer trimestre de este año sumaba ocho mil 953.6 millones de pesos, el monto de la deuda de los Servicios de Salud equivale al 35.1 por ciento.

      El reporte desglosa los conceptos del endeudamiento de la dependencia. La mayor parte, dos mil 087.8 millones de pesos, corresponde a cuentas por pagar a corto plazo.

      El siguiente rubro del pasivo es el de proveedores por pagar a corto plazo, con 697.2 millones de pesos.

      En tercer lugar se ubican las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por parte de la dependencia, que llegaron a los 356 millones de pesos.

      El monto más bajo de los pasivos de los Servicios de Salud, el de servicios personales por pagar a corto plazo, sumó cinco millones de pesos.

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