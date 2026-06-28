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Canadá logra histórico avance a octavos en Mundial 2026

El triunfo coloca a Canadá en octavos de final, esperando rival entre Países Bajos y Marruecos.

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:04 p.m.
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Canadá logra histórico avance a octavos en Mundial 2026
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      (EL UNIVERSAL).- Canadá hace historia y avanza a octavos de final al ganar 1-0 a Sudáfrica en partido de dieciseisavos del Mundial-


      Después de un medio tiempo sin hacerse daño y casi al final de la segunda parte del encuentro, Stephen Eustáquio logró el pase a octavos de final, para los de la hoja de maple, con un remate con la derecha desde fuera del área por bajo al 90+2', junto al palo izquierdo de los bafana bafana.

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      Canadá conocerá a su siguiente rival mañana tras el duelo entre Países Bajos y Marruecos.

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