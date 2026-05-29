"X-MEN´ 97" SEGUNDA TEMPORADA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Después del éxito que tuvo su primera temporada en 2024, Marvel presentó el tráiler de la segunda entrega de "X-Men´ 97", la serie animada que continuó la historia de la clásica caricatura noventera X-Men: The Animated Series.

Pero más allá de anunciar su regreso, el adelanto confirmó que la nueva temporada explorará las consecuencias emocionales y físicas que dejó la tragedia de Genosha, además de introducir oficialmente a Apocalypse como el próximo gran villano.

La primera temporada terminó con uno de los momentos más devastadores para los seguidores de los mutantes: el ataque de los Centinelas contra Genosha, nación refugio para mutantes, donde murieron miles de personas, entre ellas Gambito, quien se sacrificó para detener la destrucción.

Ahora, las primeras imágenes de la nueva temporada muestran a Rogue lidiando con la pérdida de Gambito, mientras los X-Men enfrentan un escenario todavía más peligroso con la llegada de Apocalipsis, uno de los villanos más poderosos de los cómics de Marvel. Al final del avance se confirmó que la segunda temporada llegará a Disney+ el próximo 1 de julio. El avance dejó claro que la serie apostará por una etapa más oscura, emocional y cercana a algunas de las historias más populares de los cómics de los X-Men.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí