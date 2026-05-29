logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"X-MEN´ 97" SEGUNDA TEMPORADA

Por El Universal

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
A
"X-MEN´ 97" SEGUNDA TEMPORADA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después del éxito que tuvo su primera temporada en 2024, Marvel presentó el tráiler de la segunda entrega de "X-Men´ 97", la serie animada que continuó la historia de la clásica caricatura noventera X-Men: The Animated Series.

      Pero más allá de anunciar su regreso, el adelanto confirmó que la nueva temporada explorará las consecuencias emocionales y físicas que dejó la tragedia de Genosha, además de introducir oficialmente a Apocalypse como el próximo gran villano.

      La primera temporada terminó con uno de los momentos más devastadores para los seguidores de los mutantes: el ataque de los Centinelas contra Genosha, nación refugio para mutantes, donde murieron miles de personas, entre ellas Gambito, quien se sacrificó para detener la destrucción.

      Ahora, las primeras imágenes de la nueva temporada muestran a Rogue lidiando con la pérdida de Gambito, mientras los X-Men enfrentan un escenario todavía más peligroso con la llegada de Apocalipsis, uno de los villanos más poderosos de los cómics de Marvel. Al final del avance se confirmó que la segunda temporada llegará a Disney+ el próximo 1 de julio. El avance dejó claro que la serie apostará por una etapa más oscura, emocional y cercana a algunas de las historias más populares de los cómics de los X-Men.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Disney Pixar exhibe adelanto de Toy Story 5 en Leicester Square
        Disney Pixar exhibe adelanto de Toy Story 5 en Leicester Square

        Disney Pixar exhibe adelanto de Toy Story 5 en Leicester Square

        SLP

        EFE

        Toy Story 5 llegará a cines en junio, explorando el choque entre juguetes tradicionales y tecnología.

        Vocalista de Los Acosta y su reacción ante un fan
        Vocalista de Los Acosta y su reacción ante un fan

        Vocalista de Los Acosta y su reacción ante un fan

        SLP

        El Universal

        El incidente ocurrió en Staten Island el 24 de mayo, cuando un fan lanzó una texana al vocalista.

        Maroon 5 anuncia su regreso a México
        Maroon 5 anuncia su regreso a México

        Maroon 5 anuncia su regreso a México

        SLP

        El Universal

        Las entradas para los conciertos se venderán a partir del 2 de junio

        Video | Los Acosta se pronuncian sobre incidente durante show en NY
        Video | Los Acosta se pronuncian sobre incidente durante show en NY

        Video | Los Acosta se pronuncian sobre incidente durante show en NY

        SLP

        El Universal

        La agrupación emitió un comunicado reconociendo la reacción del vocalista tras la agresión