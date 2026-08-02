Interapas habilita consulta en línea de rutas y horarios de pipas de agua

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Los usuarios que reciben agua mediante camiones cisterna ya pueden consultar en línea los recorridos y horarios de abastecimiento, luego de que Interapas puso en marcha el Programa Emergente de Distribución de Agua, una herramienta digital disponible tanto en su aplicación móvil como en su portal de internet.

La plataforma está dirigida principalmente a las colonias que dependen del suministro por pipa, así como a aquellas que requieran este servicio de manera temporal debido a fallas en la infraestructura hidráulica, como interrupciones en el acueducto El Realito o afectaciones en pozos de abastecimiento.

De acuerdo con la información difundida por el organismo operador, el sistema mostrará datos actualizados sobre los recorridos y horarios de las unidades, con el objetivo de reflejar cualquier modificación derivada de ajustes operativos o contingencias.

Para acceder a la información, los usuarios deben ingresar a la aplicación InterAPPas Móvil o al sitio web de Interapas. Una vez dentro, deberán capturar el nombre de su colonia y la calle correspondiente para conocer el día y el horario aproximado en que una pipa realizará el suministro en la zona.

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La nueva herramienta busca facilitar el acceso a la información sobre la distribución de agua y reducir la necesidad de realizar consultas telefónicas o acudir directamente a las oficinas del organismo para conocer la programación del servicio.

Con esta medida, Interapas pretende ofrecer un mecanismo de consulta permanente para las familias que dependen del abastecimiento mediante pipas, especialmente durante periodos de contingencia en el sistema de distribución de agua potable.