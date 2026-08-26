Dueños NFL aprueban venta de Seahawks a Vinod Khosla

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Los propietarios de la NFL aprobaron por unanimidad la venta de los Seahawks de Seattle a la familia Khosla, incluido Vinod Khosla, el miércoles.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, felicitó a la familia Khosla por tener un "gran sentido del momento" al comprar al equipo, que viene de conseguir su segundo campeonato del Super Bowl en la historia de la franquicia.

"No es muy frecuente que puedas comprar a un equipo campeón del Super Bowl, pero ustedes lo han hecho", indicó Goodell. "Muchos de nuestros miembros se esfuerzan por encontrar la manera de llegar al Super Bowl y ganar un trofeo, y ustedes pronto entrarán en su nuevo edificio con un trofeo nuevo y reluciente allí esperándolos".

El acuerdo de venta por 9.612 millones de dólares se anunció el 11 de julio y esperaba la aprobación del miércoles en una reunión especial de propietarios en Atlanta para quedar finalizado. La venta se realizó de acuerdo con los deseos del fallecido propietario del equipo, Paul Allen.

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Vinod Khosla agradeció a la hermana de Allen, Jody Allen, y al Allen Trust "por confiar en nosotros para esta franquicia".

"Como dijo Roger, es bastante simple cuando el equipo funciona tan bien como lo hace hoy", comentó Khosla. "¿Con qué frecuencia se puede comprar una franquicia que acaba de ganar el Super Bowl? Así que somos increíblemente afortunados y, diría yo, humildes ante este regalo del Allen Trust".

Vinod Khosla es el fundador de Khosla Ventures, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley. Su patrimonio neto actual es de 13.700 millones de dólares, según Forbes.

Como parte del acuerdo, la familia Khosla deberá renunciar a su participación accionaria en los 49ers de San Francisco. Khosla se unió al grupo propietario de los 49ers como accionista minoritario en 2025, al comprar el 3,1% del equipo.

Goodell señaló que la experiencia de la familia con los 49ers resultó atractiva para otros propietarios de la NFL.

"Conocen bien nuestra liga", afirmó Goodell. "Como saben, han sido propietarios en el Oeste de la NFC con los 49ers de San Francisco. Entienden la pasión de la NFL... entienden a esta comunidad de Seattle y a la NFL. Y eso hace que esta transacción sea particularmente atractiva para todos nosotros".

Khosla también rindió homenaje a los aficionados de Seattle conocidos como los "12s".

"Tras haber estado en Lumen Field y ver a los 12s por todas partes, sí quiero agradecerles su pasión y fervor", expresó Khosla. "Y la comunidad en Seattle es increíblemente valiosa. Así que esperamos involucrarnos mucho más con la comunidad también".

La esposa de Khosla, Neeru, dijo que su hijo, Neal, desempeñó un papel en el interés de la familia por comprar el equipo. Asistieron a la reunión del miércoles junto con la hija de Khosla, Nina.

"Ha sido un gran aficionado a los deportes y, en particular, al fútbol americano", dijo Neeru sobre Neal. "... Así que él fue quien realmente nos empujó a hacer esto. Trabajó muy duro, así que estoy muy orgullosa de él".

Vinod Khosla, quien nació en India, contó que primero fue aficionado de los Steelers de Pittsburgh cuando se mudó a Estados Unidos en 1976.

"Hemos sido muy apasionados del fútbol americano durante mucho tiempo", indicó. "Diría que hemos ido a partidos en casa de los 49ers desde que (Neal) tenía 5 años, quizá a la mitad de todos los partidos en casa desde que tenía cinco. Así que el fútbol americano definitivamente es una pasión. ... Al principio era y todavía soy un gran aficionado de los Steelers. ... Es un dato poco conocido, pero todavía veo todos los partidos de los Steelers también".